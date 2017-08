Bredstedt : Wer spendet Schulsachen?

vergrößern 1 von 1 Foto: Felix Middendorf 1 von 1

Die Spendenkammer des Amtes Mittleres Nordfriesland benötigt dringend Schulsachen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und weitere Bedürftige. „Jetzt zum Ende der Sommerferien ist der Bedarf natürlich besonders groß“, sagt Amtsmitarbeiterin Derya Schaarschmidt. „Die Regale unserer Kammer sind sozusagen leergefegt.“

Um Familien mit Kindergarten- und Schulkindern bestmöglich zu unterstützen, sind Dinge wie Schultaschen, Rucksäcke, Federmäppchen, Brotdosen, Lineale, Taschenrechner, Stifte, Blocks und vieles mehr gefragt. Auch Koffer für Klassenfahrten oder Sportsachen wie Turn- und Fußballschuhe werden händeringend gesucht.

Daher geht die Bitte an die Bevölkerung des Mittleren Nordfrieslands, doch im privaten Fundus nach entsprechendem Material zu suchen, das vielleicht übrig ist. „Das können gern auch gebrauchte, gut erhaltene Gegenstände sein“, sagt Barbara Inversen, die viele Abläufe in der Spendenkammer koordiniert. „Darüber hinaus benötigen wir Spielsachen und verschiedene Haushaltsutensilien. Dies reicht von Kochtöpfen über Besteck bis hin zu Staubsaugern, Toastern und Kaffee- sowie Nähmaschinen.“

Für die Annahme wie die Ausgabe von Spenden sind zwei feste Tage eingerichtet: Mittwochs in der Zeit von 13 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 15 Uhr sind die Räume im Krankenhausweg 3 in Bredstedt geöffnet. Für Fragen können sich Interessierte zudem unter Telefon 04671/919227 an das Team Integration des Amtes wenden.

Die Spendenkammer des Amtes Mittleres Nordfriesland möchte all jenen helfen, die soziale Härten erdulden müssen. Sie erhalten hier die Chance, sich unkompliziert und kostengünstig mit dem Nötigsten zu versorgen. Entstanden aus der Hilfe für Flüchtlinge, hat sich die Spendenkammer als wertvolle Unterstützung für alle bedürftigen Menschen etabliert. Dies gelingt vor allem, weil die Bevölkerung tatkräftig mitmacht und spendet.

Die Erlöse aus der Arbeit der Kammer fließen in gemeinnützige Projekte. So wird beispielsweise der Bredstedter Kulturtreff Mittendrin in der Osterstraße unterstützt. Er macht Neubürgern und Einheimischen Angebote wie etwa ein regelmäßiges Frauencafé oder Bastelnachmittage für Kinder und Jugendliche. Verschiedene Sprach- und Hobbykurse sind in Planung, zudem ein plattdeutscher Abend oder Yoga für Frauen.