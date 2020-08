Wer hat das beste Matjesbrötchen?

Redakteurin Patricia Wagner hat sich in Husum durchprobiert

von Patricia Wagner

09. August 2020, 13:16 Uhr

Husum | „Vazeihn’se, wo gibt’s denn do de besdn Fiisch-Semmeln?“ Eine Dame mit einem offensichtlich frisch gekauften Mok-fast-in-Husum-T-Shirt blickt mich erwartungsvoll an. Nach anfängliche Verständnisproblemen konnte ich ihr zwar die Auskunft geben, wo es in Husum Fischbrötchen gibt. Aber die besten? Keine Ahnung.

Das muss sich ändern, nahm ich mir vor. So entstand die Idee, einen Fischbrötchen-Contest zu veranstalten. Ganz subjektiv, einfach nur ich – Auge in Auge mit dem Produkt. Ich entschied mich für Matjes. Da kann man viel richtig, aber auch viel falsch machen. Und im Gegensatz zum Krabbenbrötchen kann es sich jeder leisten.

Getestet habe ich Matjesbrötchen von fünf Anbietern: Loof, La Mer, Nordertor, Husumer Krabbenbrötchen (Fisch Carl) und Schleger. Geordert habe ich immer um die Mittagszeit, der Gerechtigkeit halber.

Die Kriterien? Die sind genauso subjektiv wie eben auch der Geschmack allgemein. Für mich war Folgendes wichtig:

> Gesamteindruck/Optik

> Wie üppig ist es belegt?

> Geschmack und Frische der einzelnen Zutaten (mild und zart muss der Matjes sein, das Brötchen knackig)

> Das Mundgefühl

> Der Preis

Statt mit Sternen habe ich mit Fischchen-Symbolen bewertet. Höchste Punktzahl sind fünf, die niedrigste ein Fischchen.



Fazit





Zwischen den einzelnen Test-Matjesbrötchen gibt es überraschend viele Unterschiede, was Geschmack und Aufmachung angeht. Die Optik ist nicht zu unterschätzen – je besser etwas aussieht, desto mehr Appetit macht es. Das von mir mitbewertete Salatblatt ist zwar geschmacklich nicht so wirklich ausschlaggebend, bringt aber Farbe in die Geschichte und ist gut fürs Mundgefühl. Aber ein richtiger Reinfall oder eine Touristenfalle war nicht dabei.

An der Spitze liegt die Nordertor mit ihrem liebevoll zubereiteten Matjesbrötchen. Auch wenn man ein paar Minuten warten muss und 50 Cent mehr bezahlt – es lohnt sich allemal.

Schwieriger als gedacht war übrigens das Fotografieren des Objekts der Begierde. Hatte der Wind am Hafen etwas Fahrt aufgenommen, brachte er gern einmal den Brötchen-Inhalt durcheinander – und der ein oder andere Zwiebelring landete auf dem Rücken unschuldiger Passanten. Auch von oben drohte Gefahr: Wenn man nicht aufpasste oder zu lange überlegte, aus welchen Winkel man am besten fotografiert. Möwen kennen kein Pardon und versuchen immer wieder, sich den Matjes im Sturzflug zu krallen.

Obacht auch in anderer Hinsicht: Treffen Sie sich nach Matjes-Zwiebel-Konsum mit Kollegen oder Freunden, sollten Sie diesen nicht zu nahe kommen.

Matjes ist etwas Feines. Aber nicht im Akkord. Um ehrlich zu sein: Für die nächsten Wochen setze ich mal aus. Momentan steht mir der Sinn doch eher nach etwas anderem. Vielleicht Semmel mit Leberkäs?