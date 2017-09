Endspurt im Wahlkampf : Wer geht für vier Jahre nach Berlin?

vergrößern 1 von 1 Foto: sP 1 von 1

Der Schachuhr-Würfel gab die Redezeit vor: Im Streitgespräch stellten sich Astrid Damerow (CDU) und Matthias Ilgen (SPD) – die beiden einzigen Kandidaten mit realistischen Chancen, das Direktmandat im Wahlkreis Nordfriesland/Dithmarschen-Nord zu gewinnen – Fragen unserer Zeitung. Der Husumer Ilgen (33) war 2013 über die SPD-Landesliste in den Bundestag eingezogen. Die Karlumerin Damerow (59) war zuletzt direkt gewählte CDU-Abgeordnete im Landtag.

Frau Damerow, in Ihrem Wahlkampf dominieren Plakate mit Konterfei, aber wenigen Aussagen – orientieren sie sich da an Kanzlerin Angela Merkel?

Damerow: Ich denke nicht, dass wir als CDU zurückhaltend sind, was Inhalte angeht. Wir haben Kandidaten- und Themen-Plakate. Regionale Themen werden bei Wahlveranstaltungen angesprochen. Man kann ja unmöglich alle Themen, die unseren Wahlkreis betreffen, auf ein Plakat packen. Insofern haben wir uns für die klassische Werbelinie entschieden, aber nicht angelehnt an Angela Merkel.

Bei Ihnen, Herr Ilgen, ist es eine Mischung aus Inhalten und Klamauk?

Ilgen: Genau. Wir haben versucht, Wahlkreis-bezogene Themen deutlich zu machen und diejenigen, für die wir in der Bundespolitik und ich auch persönlich stehe. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Natürlich findet das auch nicht jeder gut, aber das muss man, wenn man zuspitzen will, in Kauf nehmen.

Sie, Herr Ilgen, sind Bundestagsabgeordneter und Frau Damerow damit formal ihre Herausforderin. Wenn man die Umfragewerte sieht, ist es aber wohl eher umgekehrt?

Ilgen: Umfragen entscheiden keine Wahlen, auch nicht Stimmungen, sondern nur die Wählerinnen und Wähler – zum Teil nach Inhalt und zum Teil nach Persönlichkeit. Von daher war unsere Kampagne klug angelegt. Um deutlich zu machen, wer künftig die Interessen des Wahlkreises vertritt, muss man sich natürlich – wenn man im Bund hinten liegt – abheben. Ich glaube, das ist gelungen.

Damerow: Ob ich Herausforderin bin oder nicht, darüber denke ich eigentlich nicht nach. Ich bewerbe mich um das Bundestagsmandat, stehe ein für die Politik der CDU und will die Interessen der Region im Bundestag vertreten. Ich orientiere meinen Wahlkampf nicht an der SPD, sondern werbe seit vielen Wochen um das Vertrauen der Menschen – die Resonanz ist durchweg positiv.

In Nordfriesland sind Ihre politischen Schnittmengen sehr groß. Dennoch muss es doch drei Punkte geben, warum man so oder so wählen sollte, wenn es um nordfriesische Interessen geht?

Ilgen: Den Unterschied sehe ich weniger in den politischen Zielen für Nordfriesland, die sind bei uns in der Agenda relativ ähnlich. Es geht auch darum, wer es schafft, etwas umzusetzen. Ich habe das in den vergangenen Jahren im Bundestag geschafft, wie die Millionen-Förderung für die Eiderstedter Kirchen zeigt. Und ich glaube auch, dass wir in den nächsten vier Jahren unbedingt schnelles Internet in jedes Dorf kriegen müssen. Mit der jetzigen Gesetzgebung, die Bundesminister Dobrinth leider so gestrickt hat, wird das aber nicht funktionieren. Aus meiner Sicht muss die Förderung komplett in Glasfaser gehen.

Damerow: Das Thema Breitband sehe ich ähnlich, und wir müssen uns nicht über die Bundesstraße 5 unterhalten, da sind unsere Ziele völlig gleich. Aber beim zweigleisigen Ausbau zwischen Niebüll und Klanxbüll und bei der Zementierung im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans möchte ich erreichen, dass wir zu einer anderen Bewertung der Bahnlinie nach Sylt kommen. Wir unterscheiden uns auch bei wichtigen Themen für den ländlichen Raum, wie Baukindergeld und einem höheren Kinderfreibetrag. Ein höherer Freibetrag und mehr Kindergeld werden durchaus zur Entlastung von Familien mit geringerem Einkommen führen. Und es gibt einen Dissens beim Thema Bundeswehr, die in unserem Wahlkreis eine nicht unerhebliche Rolle spielt, wenn wir über das Zwei-Prozent-Ziel für Rüstungsausgaben diskutieren.

Ilgen: Für Deutschland würde das Zwei-Prozent-Ziel eine Verdoppelung des Verteidigungsetats bedeuten. Das braucht kein Mensch, das ist blanker Unsinn. Auch bei der Familienpolitik gibt es Unterschiede. Wenn man die Freibeträge erhöht, nützt das denjenigen, die Steuern zahlen, Familien mit bis zu 40 000 Euro brutto im Jahr ist mit einer Anhebung von Freibeträgen nicht geholfen. Für diese sind die Kita-Gebühren die größte Belastung. Wir wollen, dass der Bund diese gebührenfrei stellt.

CDU und SPD sind seit ewigen Zeiten in Land und Bund am Drücker, in wesentlichen Punkten ist aber zu wenig oder nichts passiert: Breitband, Bahnverkehr nach Sylt und B 5. Wie soll sich das ändern, wenn es am Ende womöglich wieder eine Große Koalition gibt?

Ilgen: Beim Breitband in Nordfriesland gab es das Problem, dass der an sich gute Ansatz mit Bürgergesellschaften schwieriger gewesen ist im rechtlichen Rahmenwerk. Aber jetzt geht es voran. Die B 5-Problematik ist eine Ansammlung von jahrzehntelangem Haushalts-Stau beim Land, und beim Bund die fehlende Absicherung im Bundesverkehrswegeplan. Es ist besonders ärgerlich, dass wir im Land zusätzlich noch Planungsfehler hatten. Man muss die gesamte Struktur die Landesbehörde für Verkehr und Straßenbau einmal überprüfen. Und ich bin auch dafür, dass die Deges diesen Bau und die Planung des zweiten Abschnittes übernimmt, das wird ansonsten eine Katastrophe. Eine Grundvoraussetzung dafür ist auch, dass wir einen anderen Bundesverkehrsminister bekommen. Dieser muss mit dem neuen Landesminister darüber reden, dass wir mit der Deges zu einer Paketlösung kommen, bei der nicht nur ein Sahnehäubchen A 20 abgearbeitet wird, sondern auch die B 5 zwischen Husum und Tönning.

Damerow: Der Ausbau der B 5 ist im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes. Das Geld steht bereit, das ist der Teil, den die Bundestagsabgeordneten geleistet haben. Dass wir vor Ort nicht weiterkommen, hat mit den Planungskapazitäten im Land zu tun. Die letzte Landesregierung hat sich hier mehr oder weniger verweigert. Der Landesbetrieb muss auf andere Füße gestellt werden, und das ist Aufgabe des Landes. Was wir als Bund tun können und müssen, ist, dass wir uns als Abgeordnete dringend das Planungsrecht anschauen. Hier müssen wir zu vereinfachten Verfahren kommen, schnellere Entscheidungen ermöglichen, aber auch die Interessen unserer Bürger beachten.

Ilgen: Es gibt die Diskussion um das Planungsrecht schon länger. Aus meiner Sicht ist vor allem das Verbandsklagerecht ein Problem bei Großprojekten, dass man quasi als Verband am Ende des Verfahrens noch klagen kann, Stichwort Elbvertiefung. Bei der B 5 zwischen Hattstedt und Bredstedt sehen wir einem normalen Klageweg entgegen, der ein Jahr Verzögerung bringt. Dass am Ende ein Betroffener klagt, können wir auch in Zukunft nicht ausschließen, das muss in einem Rechtsstaat auch möglich sein.

Welche Koalition wünschen Sie sich?

Ilgen: Meine Wunschkoalition ist immer sozial-liberal, aber die hat in den Umfragen im Moment keine Mehrheit.

Damerow: Die Wunschkoalition ist CDU/CSU und FDP.

Bleiben sie CDU-Kreisvorsitzende, wenn Sie in den Bundestag gewählt worden sind?

Damerow: Ich habe nicht vor, das Amt abzugeben. Allerdings wird nächstes Jahr neu gewählt und ich werde mich nach heutigem Stand der Dinge wieder um den Kreisvorsitz bewerben.

Bleiben Sie SPD-Kreisvorsitzender, wenn Sie das Mandat nicht gewinnen?

Ilgen: Wenn ich das Rennen um das Direktmandat verliere, bin ich gewählter Kreisvorsitzender und das werde ich auch erfüllen.

Haben Sie einen Plan B?

Ilgen: Nein, für mich persönlich nicht. Meine ganze Kraft richtet sich bis zum 24. September auf die Bundestagswahl. Alles andere muss man ausblenden, weil man ansonsten keine Chancen hat. Und im Zweifel mache ich als gelernter Veranstaltungskaufmann das, was ich vorher gemacht habe: Aber damit setze ich mich jetzt nicht auseinander.

Damerow: Ich mache sehr gerne Politik und deshalb kämpfe ich um diesen Wahlkreis. Sollte ich nicht gewählt werden, dann werde ich meinem alten Beruf als Unternehmensberaterin weiterführen. Aber im Grunde haben wir jetzt alle einen Tunnelblick und der reicht genau bis zum 24. September abends.