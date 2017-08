Breitband@Mittelstand – Workshop in Husum : Wer den Trend verschläft, hat keine Zukunft

vergrößern 1 von 1 Foto: müllerchen 1 von 1

Wer nicht dauerhaft den Anschluss verlieren will, kommt an den Themen Digitalisierung und Breitband-Versorgung nicht vorbei. Das gilt umso mehr für Unternehmen, die sich ständig im wirtschaftlichen Wettbewerb behaupten müssen. Vor diesem Hintergrund hält es die Geschäftsstelle Nordfriesland der Industrie- und Handelskammer (IHK) Flensburg für geradezu geboten, ihr Klientel mit entsprechenden Informationen zu versorgen. Wie jetzt bei einer Veranstaltung in den Räumen der Messe Husum & Congress zum Thema „Breitband@Mittelstand – Chancen der Digitalisierung für Unternehmen im ländlichen Raum“.

Wie rasant sich die digitale Welt mit all ihren Möglichkeiten entwickelt, zeigte dabei Unternehmer Christoph Voß auf. „Ich wollte während meines Studiums nicht jobben gehen und verkaufte so viel wie möglich über Ebay.“ Doch das sei äußerst umständlich und nur mit viel Aufwand verbunden gewesen. Noch bis vor wenigen Jahren sei ein Datenaustausch zwischen der Verwaltung und dem Lager und gleichzeitigem Telefonieren nicht möglich gewesen, ging Voß weiter auf Zeitreise. Momentan habe er eine Richtfunkstrecke zu einer Windkraftanlage mit Breitband-Anschluss eingerichtet. „Doch das ist zu teuer und instabil“, so Voß. Mit dieser Zwischenlösung könne seine Firma nicht wachsen: „Ohne direkten Breitband-Anschluss ziehen andere Leute und andere Unternehmen an mir vorbei.“

Matthias Schulze-Mantei vom Breitbandbüro des Bundes verwies in seinem Vortrag auf die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der Digitalisierung – unter anderem im privaten, im öffentlichen und im unternehmerischen Bereich. Was letztere angeht, so ergäben sich neue Geschäftsfelder und ein verbessertes Kunden-Erlebnis. Aber auch eine Steigerung der Effizienz und eine Senkung der Kosten seien damit verbunden, so Schulze-Mantei. „Außerdem bietet die neue Digitaltechnik klare Wettbewerbsvorteile und Zugang zu neuen Märkten und Kundengruppen.“ Dazu benötigten die Unternehmen jedoch Know-how, finanzielle und zeitliche Ressourcen sowie leistungsfähige Breitband-Infrastrukturen. „Deshalb ist es wichtig, sich mit den Potenzialen der Digitalisierung für das eigene Unternehmen rechtzeitig auseinanderzusetzen.“

Richard Krause vom Breitband-Kompetenzzentrum Schleswig-Holstein wies in seiner Stellungnahme auf das Breitband als Standortfaktor im ländlichen Raum hin. Die jungen Menschen seien schon längst in der digitalen Welt zu Hause. „Mit zehn Handgriffen auf dem Smartphone erkunden sie die Welt.“ Sie seien die Kunden von morgen. Anders sehe dies bei Unternehmen aus. „Die Geschäftsfelder verändern sich rapide, wer hier nicht aufpasst, kann über Nacht alles verlieren“, prophezeite Krause. Die bewahrende Einstellung „Das mache ich seit 20 Jahren“ sei in der heutigen Welt nicht mehr haltbar. „Wer diesen Anschluss verpennt, hat verloren.“

In Schleswig-Holstein sei man mit der Digitalisierung gut vorangekommen, so Krause weiter. Ziel sei es, bis 2025 mindestens 90 Prozent und bis 2030 alle Haushalte im Land mit einem Glasfaser-Anschluss auszustatten. In 423 Gemeinden sei die Breitband-Versorgung schon gewährleistet und in weiteren 75 Kommunen befinde sie sich im Ausbau. „85 Prozent aller Gemeinden hoffen auf einen Ausbau“, zählte Krause auf.

Dr. Heiko Hansen von der Breitbandnetz GmbH & Co. KG in Breklum forderte die Unternehmen auf, bei ihren Planungen die strategische Brille aufzusetzen und auf die Entwicklung der digitalen Welt zu reagieren. „Hier ist ein unternehmerischer Weitblick von gut fünf Jahren ins Auge zu fassen.“

Unterstützung bekam der Geschäftsführer dabei von Ute Gabriel-Boucsein von der Bürger-Breitband-Netz GmbH & Co. KG. „Wer sich heute nicht anschließen lässt, sagt Nein zu seiner unternehmerischen Weiterentwicklung“, sagte sie und brachte ihre Enttäuschung über das geringe Interesse an der Breitband-Versorgung zum Ausdruck: „Bei einigen Firmen im Husumer Gewerbegebiet fehlt es noch an einer klaren Prioritäten-Setzung.“

Auch Gregor Stein, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Nordfriesland, zeigte sich ernüchtert. Mehr als 100 Unternehmen seien zu dieser Info-Veranstaltung eingeladen worden. Etwa 40 Firmen-Vertreter nahmen an dem Workshop schließlich teil. „Wir gehen derzeit davon aus, dass sich etwa jede zehnte Firma für die Digitalisierung interessiert“, gab der Geschäftsführer der Wirtschaftsjunioren Nordfriesland seine Einschätzung wieder. Auf diesem Gebiet müsse noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, so Stein. „Wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben und für die Digitalisierung werben.“