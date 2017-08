Mildstedt : Wenn Teilnehmer zu Betreuern werden

vergrößern 1 von 2 Foto: Möller 1 von 2

Die Ferienwoche der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Mildstedt ist in jedem Jahr ein ganz besonderes Ereignis – und heiß begehrt. Sie ist in der Regel ausgebucht, die Warteliste lang. Zum 32. Mal findet sie in dieser Woche statt – mit dem zweithöchsten Meldeergebnis aller Jahre: 118 Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren nehmen teil. Betreut werden sie während der Woche von 32 Jugendlichen, die selbst einmal als Kinder dabei waren sowie elf Betreuern über 23 Jahren und zehn weiteren, die an einzelnen Tagen mithelfen. Mehr als die Hälfte von ihnen hat einen Jugendleiterschein.

Dass es sich bei dieser Ferienwoche um ein Ereignis handelt, dass selbst landesweit seinesgleichen sucht, macht AWO-Landesvorsitzender Wolfgang Baasch deutlich: „Eine absolute Spitzenleistung, was da in Mildstedt in jedem Jahr in den Sommerferien auf die Beine gestellt wird“, sagt er. Hellauf begeistert ist auch AWO-Ehrenvorsitzender Johannes Henkens, der gestern bei der Spaß-Olympiade dabei war und dieses Ereignis als damaliger AWO-Vorsitzender ins Leben gerufen hatte: „Mir ging es seinerzeit einfach darum, dass wir all jenen Kindern vor Ort etwas bieten konnten, die mit ihren Familien nicht in die Ferien reisen konnten. Ja, sieh mal, mit een handvull Kinners sünd wi anfungen – und ist dat hüüt nich een prächtiges Ergefnis?“

Vor zehn Jahren hat AWO-Vorsitzender Hans-Peters Henkens das Führungsamt von seinem Vater übernommen hat: „Das ist doch überwältigend. Das ist ein großes Miteinander, bei dem die Freude auf beiden Seiten – bei Kindern und Betreuern – gleich groß ist.“

Mehr als 800 Mitglieder zählt Mildstedts AWO-Ortsverein derzeit – und immer noch ist er der größte Deutschlands – gemessen an der Einwohnerzahl (derzeit 4000). Der Vorsitzende macht aber auch sehr rasch deutlich, „dass solch eine große Veranstaltung ohne Sponsoren überhaupt nicht möglich ist. Bislang halten die Firmen der Ferienwoche die Treue. Jetzt kam mit der Firma Lidl ein Sponsor hinzu, mit dem niemand gerechnet hatte.“

Wie schnell die Plätze für diese Ferienwoche stets vergriffen sind, macht Vorstandsmitglied Harald Knoop anhand der diesjährigen Vergabe deutlich: „Wir nehmen die Anmeldungen an jeweils einem vorher bekannt gegebenen Tag entgegen – diesmal waren sämtliche Plätze bereits nach nur 120 Minuten vergeben. Danach haben wir in eine Warteliste eingetragen.“ Von dort sei allerdings niemand aufgerückt. Die Leitung dieser Woche liegt in den Händen des Orga-Teams mit Ramona Johannsen, Nadine Frank, Uwe Schoppe, Reiner Thomsen, Harald Knoop und Hans-Peter Henkens.

„Mit gefällt es hier super“, sagt die zwölfjährige Meret, die zum fünften Mal dabei ist. „Es ist eine tolle Gemeinschaft mit schönen Spiel-Ideen – und das Essen ist klasse.“ Justin (7) ist diesmal das erste Mal dabei, und er verrät, dass er gern mit anderen Kindern spiele und unbedingt wiederkommen möchte. Seit acht Jahren sind Lisann Ketelsen und Jana Kausch als Betreuerinnen dabei, nachdem sie zuvor selbst gerne als Kinder mitgemacht hatten. Eva Cringle (16) war zuvor sechs Jahre lang begeistert als Kind dabei – diesmal nimmt sie erstmalig als Betreuerin teil: „Auch diese Rolle gefällt mir“, erklärt sie.

Die Kinder und Betreuer haben noch viel vor. Am heutigen Mittwoch starteten sie um 7 Uhr mit vier Reisebussen in den Hansapark . Der Donnerstag ist erneut angefüllt mit Spielen und Überraschungen. Am Freitag steht schließlich ab 14.30 Uhr traditionell der „Familientag“ auf dem Programm – dazu werden viele Verwandte erwartet.

Auch im kommenden Jahr soll es wieder eine Ferienwoche geben – dann zum 33. Mal, so Hans-Peter Henkens.