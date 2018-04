Junge Handwerker in Haselund : Wenn Kinder Gartenmöbel zimmern

Handwerker Manfred Bütow motiviert immer wieder Jungen und Mädchen aus Haselund und Umgebung, sich etwas Eigenes zu bauen.

25. April 2018, 08:00 Uhr

„Manni, ist das hier richtig so? Warum klemmt diese blöde Schraube? Hilfst du mir mal?“ Manfred Bütow ist ein gefragter Mann, wenn er sich mit Kindern aus Haselund und Umgebung zum Basteln trifft. Zweimal pro Jahr ist das der Fall, immer in den Frühjahrs- und Herbstferien. Seine Mitstreiter sind sechs bis 13 Jahre jung und haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen etwas Eigenes schaffen.

Die 20-köpfige Gruppe fordert ihren Lehrmeister ganz schön, ständig muss er von einem zum anderen springen, um bei Problemen zu helfen und die halbfertige Arbeit vor dem Ruin zu retten. Manchmal muss er auch trösten, wenn etwas schief gegangen ist – und zugleich den kleinen Bastler motivieren, mit ihm zusammen einen Neuanfang zu wagen. In der Regel aber klappt alles wie am Schnürchen, denn seine Projekte bereitet der versierte Tischler sorgfältig vor. Und so ernten die jungen Hobby-Handwerker von ihm am Ende vor allem eins: viel Lob.

Seit 2012 finden die beliebten Bastelstunden bei Ivonne Hennings statt. Sie ist die Leiterin des Ortskulturringes und organisiert das Projekt gemeinsam mit Michaela Marohn. „Alle Kinder, die hier im Ort zur Schule gehen, dürfen sich anmelden“, sagt sie und freut sich, dass dann auch Schüler aus Behrendorf, Norstedt oder Sollwitt nach Haselund kommen. „Vor sechs Jahren fingen wir mit Nistkästen an. Danach haben wir Futter- und Insekten-Häuser gebaut. Auch an Fledermauskästen haben wir uns herangewagt“, erklärt Bütow.

Dieses Mal wollen sich die Kinder eigene Gartenstühle bauen. Sogenannte Wikinger- oder auch Trapperstühle, für die hölzerne Leisten und Bretter geschickt miteinander verschraubt werden und so ein stabiles Möbelstück ergeben. Mit einem warmen Lächeln im Gesicht erklärt „Manni“ geduldig ein ums andere Mal, dass das mittlere Brett der Sitzfläche erst festgeschraubt werden darf, wenn das obere und das untere Brett fest sitzen. „Nur dann passt die Schraube auch in die dafür vorgesehenen Bohrlöcher“, sagt er und drückt einem Jungen die Schleifmaschine in die Hand: „Einfach ein paar Mal über das Holz fahren, damit es schön glatt wird“, erklärt er und lässt ihn dann einfach machen. „Das schafft er schon.“

Das Material für die Projekte bringt Manfred Bütow immer selbst mit, ebenso das Werkzeug. Ihm ist vor allem wichtig, dass die Kinder ganz selbstverständlich den Umgang mit dem Schraubendreher, dem Hammer und anderem Handwerkszeug lernen und dabei Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln. „Mir liegt es sehr am Herzen, die Lust auf das Handwerk zu wecken – bei den Jungen ebenso wie bei den Mädchen“, sagt er.

Die meisten Kinder würden sich am liebsten gleich für den nächsten Kurs anmelden, der im Herbst stattfinden soll. Ideen hätte er mehr als genug, doch dem 75-Jährigen fällt es nicht mehr ganz so leicht, die Kurse abzuhalten, die ihm viel Kraft abverlangen. „Wir machen uns mal zusammen Gedanken darüber, was wir in den nächsten Herbstferien anbieten können, und geben euch dann Bescheid“, verspricht Ivonne Hennings den Kindern, bevor sie stolz mit ihren Selfmade-Gartenstühlen von dannen ziehen.