Ab ins Grüne : Wenn im Koog ein Rind ausbüxt

von Anna Rüb

erstellt am 31.Okt.2017 | 14:15 Uhr

Blauer Himmel und Sonnenschein – das schöne Herbstwetter bot einen guten Anlass für einen Ausflug. Das mag sich auch ein Highland-Rind im Beltringharder Koog gedacht haben, das am Montag (30. Oktober) aus der Koppel ausbüxte. Ob das zottelige Tier vom weiten Grün seiner Weide angeödet war oder das Gras auf der anderen Seite des Zaunes viel saftiger duftete, bleibt unklar. Vielleicht war es auch nur das Verlangen, das haben zu wollen, was es nicht haben kann. Also: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Den hat das gefrässige Tier gefunden.