Wenn der Februar Überstunden macht

Alle vier Jahre gibt es ihn, sonst nicht: den 29. Februar / Wie ist es wohl, heute Geburtstag oder sogar geheiratet zu haben?

Avatar_shz von ing

28. Februar 2020, 12:53 Uhr

Nordfriesland | Für die Freunde Len und Lütje ist heute ein ganz besonderer Tag. Nicht nur – und das allein ist ja schon aufregend genug – weil beide acht Jahre alt werden, sie können ihren Geburtstag auch endlich mal am richtigen Tag feiern.

Die Jungen zählen in Deutschland zu den etwa 55.000 sogenannten Schaltjahreskindern. Um so größer ist der Zufall, dass die beiden befreundet sind und sogar in dieselbe Klasse gehen. „Viele haben uns geärgert und gefragt, ob wir denn dieses Jahr endlich mal wieder Geburtstag haben“, erinnert sich Lütje. „Ist doch auch egal“, sagt Len, „sollen die halt ärgern. Wir sind schlauer!“

Er feiert in Nicht-Schaltjahren schon am 28. Februar seinen Geburtstag, Lütje am 1. März. Aber eigentlich machen sich die Jungen da keine großen Gedanken. Geburtstag ist immer toll – „egal wann“, sagt Lütje. Später soll es noch Stockbrot geben, das hat er sich gewünscht.

Und auch bei Silke Köppe aus Niebüll wird heute gefeiert. Sie wird 53 Jahre alt. „Als Kind war mir gar nicht so bewusst, dass es den Tag nicht jedes Jahr gibt. Man hatte Geburtstag und wann das war, wurde einem erst mit zunehmendem Alter klar“, berichtet sie. Alle vier Jahre wird der Geburtstag dann ganz besonders gefeiert, so wie runde Geburtstage bei anderen Menschen. „Mein 40. Geburtstag fiel auf den 29. Februar, das war natürlich etwas ganz Besonderes. Ich werde immer gefragt, an welchem Tag ich feiere, aber eigentlich ist es klar, dass es einen Tag nach dem Geburtstag ist, denn man feiert seinen Geburtstag ja generell nicht vor.“ In den Schaltjahren wird ihr Geburtstag oft zum Thema gemacht, aber in den anderen Jahren „geht das eher unter, dass es den Tag gar nicht gibt“. Ihre Mutter, die mittlerweile bereits verstorben ist, konnte sich damals bei ihrer Geburt aussuchen, ob in der Geburtsurkunde der 29. Februar oder 1. März steht. „So weit ich weiß, geht das heute wohl nicht mehr“, sagt sie.

Und auch in Langenhorn gibt es heute ein Geburtstagskind: Torge Ebsen wird 20 Jahre alt. „Je älter ich werde, desto cooler finde ich dieses Datum“, sagt er. In Nicht-Schaltjahren gratulieren ihm viele Freunde und Bekannte immer am 28. Februar und am 1. März. „Übrigens auch Facebook. Das ist schon ein bisschen witzig. Meine Freunde bekommen dann immer an zwei Tagen eine Erinnerung geschickt“, sagt er. Vor zwei Jahren, an seinem 18. Geburtstag, juckte es ihn schon am 28. Februar in den Fingern, endlich eine Spritztour mit seinem Auto zu machen. Er wartete aber lieber bis zum 1. März. „Sicher ist sicher“, sagt er.

Und damit hatte er auch den richtigen Riecher. Denn offiziell ein Jahr älter werden die Schaltjahreskinder erst am 1. März.

Mit solchen bürokratischen Überlegungen konnte sich Kathrin Gottburg (35) 2008 nicht beschäftigen. Nachdem sich ihre ungeborene Tochter noch zwei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin Zeit ließ, ging es dann am 29. Februar plötzlich ganz schnell – um 12.28 Uhr kam die kleine Mirja zur Welt. „Wir hätten die Geburt auch nicht weiter hinauszögern können“, erinnert sich die Mutter. Gefeiert wird – natürlich nur in einem Nichtschaltjahr – am 1. März. Umso schöner, dass heute auch noch Sonnabend ist. „Aber natürlich ist ihr Geburtstag in jedem Jahr etwas Besonderes.“

Alles andere als besonders sollte die Hochzeit von Michaela und Ocke Ketels von Föhr werden. Sie heiraten vor vier Jahren – ohne viel Chichi. „Das sind wir einfach nicht“, sagt Michaela Ketels. Das Standesamt gab grünes Licht, sie konnten sogar die Uhrzeit frei wählen. Ihr Argument für eine Hochzeit am 29. Februar: „Man spart sich jedes Jahr den Stress am Hochzeitstag.“ Es wurde sich also kurz und schmerzlos das Ja-Wort gegeben. Die Eheringe bestellte sie übrigens via Internet fünf Tage vorher. Ihren ersten Hochzeitstag wollen sie heute mit einem gemeinsamen Frühstück beginnen. Michaela Ketels wird extra Brötchen und Lachs besorgen.

„Zur Feier des heutigen Tages dann eben doch etwas Besonderes“, sagt sie.