Konzert auf Langeneß : Wenn der Dudelsack entflammt . . .

International bekannte Künstler reisen – teilweise zeitgleich mit ihren Fans – per Schiff ab Schlüttsiel nach Langeneß und geben jeweils einen Abend lang ein Konzert in dem unvergleichlichen Natur-Ambiente des Wattenmeeres: Das ist das Konzept der Eventreihe „Kultur auf den Halligen“. Einen ganzen Sommer lang – noch bis Anfang September – steht jeweils ein Wochenende im Monat im Zeichen der Musik. Vom 18. bis 19. August sind erneut Künstler, die den Hauch der „großen weiten Welt“ mitbringen, einen Abend lang in familiärer Atmosphäre hautnah

zu erleben. Tickets sind erhältlich bei: www.shtickets.de, Buchhandlung Liesegang in Husum, Buchhandlung Leu in Niebüll sowie Nah & Frisch in Wanderup.

Den Anfang macht am Freitag (18.) die vierköpfige Irish-Folk-Band Rapalje aus dem niederländischen Groningen. Rapalje heißt übersetzt Radau. Das Publikum darf sich hauptsächlich auf traditionelle Musik aus Irland, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden sowie eigene Stücke der Gruppe freuen. Oder, wie Mitglied David Myles charmant sagt: „Die Band hat tapfer gegen die Einflüsse von moderner Pop- und Rockmusik Widerstand geleistet und ihren Platz in der Welt der modernen Musik gefunden.“ Auf der Bühne trägt das Quartett Kilts.

Die Multi-Instrumentalisten haben ein eigenes Instrument entwickelt, die Gitouki – eine Mischung aus irischer Bouzouki und Gitarre. Bewaffnet mit nicht mehr als ihren Instrumenten und ihren Stimmen zieht Rapalje durch Clubs und Säle und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch schottisches Hochland, irische Ebenen, Tavernen und Herbergen. „Lasst uns tanzen“, ruft David Myles fröhlich. „Wir freuen uns sehr auf unser Konzert bei ,Kultur auf den Halligen‘.“ Und noch etwas: „Das Publikum kann uns mit flammendem Dudelsack sehen!“

Einen Tag später, am Sonnabend (19.), steht die Musik des deutschsprachigen Singer-/Songwriters und Gitarristen Stoppok auf Langeneß im Mittelpunkt – eine eigenständige Mischung aus Folk, Rock, Rhythm ’n’ Blues und Country. Stoppok singt mit feinem Humor über die Widrigkeiten des Alltags und profiliert sich dabei immer wieder neu als kritischer Betrachter seiner Umwelt. Seine Karriere begann in den frühen 1980er-Jahren. Jetzt ist er im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt und wurde mehrfach ausgezeichnet. Stoppok versteht es, in seinen Liedern grundsätzliche Fragen und Probleme der Zeit in oft persönlich gefärbten Geschichten zu erzählen und damit eine Verbindung des Privaten mit dem Allgemeinen herzustellen. Er macht Alltagsprache zu Poesie. In seinen Konzerten geht es um Haltung und Werte. Stoppok trifft stets den richtigen Ton und ist ein glänzender Entertainer. Der Künstler ist begeistert, auf einer Hallig Musik machen zu können: „Das ist für mich etwas ganz Außergewöhnliches“, sagt Stoppok. Und er freue sich darauf, mit seinem Publikum „auf Tuchfühlung“ gehen zu können.



von Lars Peters

erstellt am 15.Aug.2017 | 08:00 Uhr