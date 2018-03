Ein Bier für Friedrichstadt : Wenn aus der Bierlaune ein Pils wird

Die Holländerstadt hat jetzt ihr eigenes Bier. Doch dabei handelt es sich um mehr als nur um einen Durstlöscher, sagt Initiator Jens Friesendorff.

von

12. März 2018, 11:00 Uhr

Stadtmarketing-Strategien, Tourismus-Offensive, große Pläne für Friedrichstadt– alles gut und schön. Doch wenn es nach Jens Friesendorff geht, fehlt es der Grachtenstadt an noch etwas ganz anderem. „Wer sind wir Friedrichstädter eigentlich?“, fragt der Gastronom. Eine Bierlaune brachte ihm die Antwort: „Was der Stadt über die Jahre abhanden gekommen ist, ist das, was man in Holland Pilskultur nennt. Dabei geht es nicht primär ums Trinken, sondern vor allem um die Geselligkeit – darum, dass man sich nach der Arbeit trifft und beisammensitzt.“

Seine Idee: Ein Pils für die Geselligkeit. Mit 4,9 Volumenprozent, einer Portion Gerstenmalz, Hefe, Hopfen und einer nordfriesisch- feinherben Note kommt es daher: das Mittel für die Gemeinschaft – das Bier für Friedrichstadt. „Es ist ein Projekt, das auch dabei helfen soll, die Einheimischen zusammenzubekommen“, sagt der Wirt der Kajüte 1876. Der Name des Gerstensafts: 1621 – das Gründungsdatum der Stadt.

Der Weg zur Umsetzung führte zunächst über die Suche nach einem geeigneten Partner: „Gerne hätten wir natürlich das Bier hier in unmittelbarer Nachbarschaft gebraut. Aber das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht darstellen“, sagt Friesendorff. Sobald es sich realisieren ließe, solle aber in Friedrichstadt gebraut werden. Mit der Landgang-Brauerei in Hamburg hat der 1621-Inhaber nichtsdestotrotz einen Braumeister nach seinen Vorstellungen gefunden. Im kleinen Stil werden dort nach alter Handwerkstradition – und den Wünschen Friesendorffs – verschiedene Biersorten gebraut. Die restliche Abwicklung, Logistik und Design, liegen in regionalen Händen.

Für den originalen Anstrich hat die Grachtenstadt ihr Wappen zur Verfügung gestellt. Bürgermeister Eggert Vogt zeigt sich erfreut über den Beitrag zur Stadtgemeinschaft: „Es kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich trinke selber gerne Bier und bin schon gespannt, wie es schmecken wird.“

Mit einer Umfrage auf Facebook und dem Probieren verschiedenster Pils-Sorten war schnell die gewünschte Zusammensetzung gefunden. Die Ansprüche an den Geschmack: Es soll ein „alltagstaugliches Lustgetränk“ für jedermann sein, ohne viel Chichi. Und vor allem soll es möglichst viele Nordfriesen einladen, „in Friedrichstadt eine Heimat zu finden. Es geht dabei nicht um Profit“, betont Friesendorff. Aus demselben Grund kommt das Bier der Grachtenstadt nicht nur indirekt zu Gute: Von jedem Verkauf werden fünf Cent abgezweigt und für einen guten Zweck gesammelt.

Vermarktet wird das Bier zunächst direkt in der Kajüte an der Holmertorstraße. Hier ist es entweder zum Verzehr oder im Außer-Haus-Verkauf zu bekommen. Erhältlich ist es außerdem beim ansässigen Edeka-Markt. Zudem kann das Pils künftig auch bei einer „Gracht bei Nacht“-Fahrt genossen werden.

Die offizielle Verkostung findet am Sonnabend (17.) von 12 bis 14 Uhr in der Kajüte statt.