Weniger Corona-Fälle – weniger Intensivbetten

Westküstenkliniken passen Behandlungskapazitäten der Lage an

27. April 2020, 08:28 Uhr

Heide/Husum | Die Dithmarscher Westküstenkliniken passen angesichts sinkender Fallzahlen die Kapazitäten zur Behandlung von Patienten mit einer Corona-Erkrankung an und weiten stufenweise den OP-Betrieb wieder aus. Gleichzeitig halten die Kliniken für den Notfall weiterhin das Doppelte an Beatmungskapazitäten vor.

Die Dithmarscher Kliniken hatten Mitte März gemeinsam mit den Kliniken in Nordfriesland und Itzehoe eine Versorgungsregion zur Behandlung von Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion gebildet. Kern dieses Konzeptes ist ein Infektionshaus in Heide mit 72 Betten für die Behandlung von Corona-Patienten oder dem Verdacht auf eine Infektion. Weitere zehn Intensivplätze entstanden in einer eigens eingerichteten Intensivstation.

„Seit Beginn der Pandemie haben wir einige Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt oder behandeln diese noch. Aber einen Großteil der Betten haben wir bis heute gottlob nicht gebraucht“, so der medizinische Geschäftsführer der Westküstenkliniken, Dr. Martin Blümke. „Daher werden wir auch angesichts der rückläufigen Zahl von Erkrankten in Dithmarschen und der Stagnation bei den registrierten Infektionen unsere Behandlungskapazitäten dem Bedarf anpassen.“

Konkret wird die Bettenzahl im Infektionshaus um die Hälfte reduziert. Zur Verfügung stehen dann jeweils 18 räumlich voneinander getrennte Betten für Verdachtsfälle und 18 für bestätigte Fälle.

„Sollte sich die Lage im Zuge der beschlossenen Lockerungen wieder ändern, können wir aber kurzfristig die Kapazitäten wieder ausweiten“, sagt Blümke. „Wir bleiben gerüstet, um auf eine zweite Welle von Infektionen schnell reagieren zu können. Aber wir hoffen natürlich, dass sie nicht kommt.“

Der Geschäftsführer bleibt aber vorsichtig. Zwar werden die Westküstenkliniken an einigen Stellen stufenweise geschlossene Bereiche wie die Geriatrie am Standort Heide oder die Physiotherapie wieder öffnen und in Schritten auch das OP-Programm wieder ausweiten. Aber die hohe Zahl an Beatmungsplätzen bleibt laut Mitteilung bestehen und wird sogar noch einmal ausgeweitet, so dass mehr als 50 Betten mit Beatmungsgeräten zur Verfügung stehen werden. Und das Notfallgeschäft laufe auch weiterhin ohne jegliche Einschränkungen.