Langenhorns neue Kita : Weitere Weichen gestellt

Die Planerin rechnet im günstigsten Falle mit einem Baubeginn im Frühjahr 2020.

Avatar_shz von Udo Rahn

29. September 2019, 15:22 Uhr

Langenhorn | Die Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen für den geplanten Neubau der evangelischen Kindertagesstätte „Nordsterne“ am neuen Standort südlich des Hauses der Jugend, in der Schoolstraat geht voran. In jüngster Sitzung segneten die Gemeindevertreter jeweils einstimmig die nötigen Entwurfs- und Auslegungsbeschlüsse zur 19. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 ab.

„Ich werde parallel mit Einreichung des F-Plans zur Genehmigung durch das Land Schleswig-Holstein neben der weiteren Abwicklung der Formalien auch schon den Bauantrag stellen“, erklärte die Planerin Ellen Jappsen vom beauftragten Husumer Büro Jappsen, Todt und Bahnsen auf Nachfrage von Bürgermeister Olde Oldsen. „Wenn alles gut durchläuft, könnte ich mir den Start des Baubeginns im Frühjahr 2020 vorstellen.“

Zuvor hatte sie die Pläne im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung erläutert. Bedenken gegen das Vorhaben seien, so Jappsen, von den 30 frühzeitig beteiligten Trägern Öffentlicher Belange (TÖB) nicht erhoben worden. Der F-Plan sei zu ändern gewesen, da das zu bebauende Areal noch den Status einer Grünfläche habe.

In der B-Plan-Änderung sind folgende Eckpunkte festgelegt worden: Es darf nur eingeschossig mit einer maximalen Gebäudehöhe von neun Metern und einer Grundflächenzahl von 0,4 gebaut werden. Nutzungsarten sind Kindergarten sowie Einrichtungen für den Betrieb und die Verwaltung. Auf den zum Anpflanzen geeigneten Flächen dürfen nur Bäume und Sträucher aus einheimischen Laubgehölzen eingesetzt werden.

Der Neubau sei ansonsten wegen dringenden Platzbedarfes nötig geworden. Da das bisherige Standort-Gebäude im Redlingsweg von der Substanz her marode sei und zudem der Platz auf dem Grundstück beengt, war die Entscheidung für den neuen Standort in der Schoolstraat gefallen. Bauherr ist die Standortgemeinde Langenhorn. Finanziell mit im Boot sind die Nachbargemeinden Bargum, Lütjenholm und Ockholm.

In seinem Bericht teilte Olde Oldsen mit, dass sich im Ärztehaus, benachbart zur Noch-Kita Nordsterne, ab Dezember zwei Frauenärzte niederlassen wollen.