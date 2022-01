Omikron-Welle in Nordfriesland : Weitere Mitarbeiter positiv: Klinikum „verschärft“ Verschiebung planbarer Behandlungen

Die Lage im Klinikum Nordfriesland bleibt angespannt: Die Zahl der infizierten Mitarbeiter ist weiter angestiegen.

10. Januar 2022, 17:36 Uhr

Im Klinikum Nordfriesland haben sich nach Angaben eines Sprechers weitere Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. „Dies resultiert aufgrund von Kontakten im familiären Umfeld“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Die meisten Mitarbeitenden würden sich von Zuhause aus melden, wenn sie Symptome zeigen oder erfahren, dass in ihrem Umfeld positive Testungen erfolgt seien. „Sie kommen dann nur zur Abnahme eines PCR-Tests ins Klinikum und kehren dann in die „häusliche Abgeschiedenheit“ zurück“, so Klinikumssprecher Michael Mittendorf. Auch bei den Kontaktisolationen seien die Zahlen leicht steigend. Das korrespondiere zu den insgesamt im Landkreis steigenden Zahlen.

Die Zahlen im Überblick

Am Standort Husum sind aktuell zwölf Mitarbeiter positiv, 17 sind wegen Kontaktisolation freigestellt. In Niebüll wurden sechs Mitarbeiter positiv getestet, sechs sind als Kontaktperson einer positiven Person freigestellt. In Wyk auf Föhr ist ebenfalls eine Person als Kontakt freigestellt. Insgesamt fallen also 42 Mitarbeiter aufgrund von Corona aus, weitere 17 sind anderweitig erkrankt, sodass insgesamt 59 Mitarbeiter ausfallen.

Hohe Belastung für Mitarbeiter

„Dadurch, dass wir rechtzeitig planbare Leistungen durch Terminverschiebungen reduziert haben, können die Ausfälle derzeit verkraftet werden“, heißt es weiter. Allerdings habe man bei den Terminverschiebungen noch einmal „nachgeschärft“. Beispielsweise würden bereits verschobene Termine noch ein weiteres mal verschoben werden, erklärt Mittendorf auf Nachfrage. Alle Notfall- oder dringend erforderlichen Eingriffe werden aber weiterhin durchgeführt.

Doch die Belastung für alle steigt: „Natürlich stellt die Situation für die Mitarbeitenden in den Kliniken eine nochmalige zusätzliche Belastung da. Gerade vor dem Hintergrund, dass diese Pandemie mit allen erforderlichen Maßnahmen inzwischen seit fast zwei Jahren alle in Atem hält, hat allen Mitarbeitenden viel abverlangt und zehrt natürlich an den Kräften“, so Mittendorf. Umso mehr Respekt sei den Mitarbeitenden zu zollen, dass sie die Notfallversorgung und die der Corona-Patienten weiterhin aufrecht erhalten, fügt er hinzu.