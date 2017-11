Hafenvertiefung : Weiter warten auf den Hafen-Ausbau

vergrößern 1 von 1 Foto: Bahlo 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 06.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Versprechen von Politikern und Verwaltungsvertretern zur Zukunft des Husumer Hafens haben die Inhaber der dortigen Betriebe oft gehört. Die Unternehmer fordern seit Jahren, vorrangig die Fahrrinne von 4,20 auf 4,70 Meter zu vertiefen, weil sonst die längst Standard gewordenen Seeschiffe mit einer Tragfähigkeit von 3000 Tonnen Husum nicht mehr anfahren können. Oder sie dürften sie nur zu zwei Dritteln beladen anreisen, sonst stecken sie womöglich im Schlick fest.

Unter anderem sei ihnen ein Sanierungs- und Unterhaltungskonzept zugesagt worden (Husumer Nachrichten, 11. Februar 2016). Umweltminister Robert Habeck betonte am Schleswig-Holsteinischen Hafentag 2016 in Husum, dass er sich um das Ausbaggern kümmern werde (September 2016). Anfang dieses Jahres regte Frank Nägele, in der Vorgänger-Regierung Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie, in einem SPD-„Hafen-Talk“ einen „Hafen-Gipfel“ mit allen Beteiligten an. Doch auch den hat es bislang nicht gegeben. Inzwischen ist ja auch eine andere Regierung am Ruder.

Unverdrossen investieren die Unternehmer weiter. So hat der ATR-Landhandel kürzlich zwei Küstenmotorschiffe taufen lassen, weil es auch trotz des Fortzuges des Windkraftanlagen-Herstellers Senvion nach wie vor genügend Ladung am Markt gebe. Allerdings zählen die in Dienst gestellte „Henriette“ und die „Anouk“ genau zu der neuen 3000-Tonnen-Klasse, die die Grenzen des Husumer Hafens sichtbar macht.

Auch am gegenüber liegenden Kai beim Schiffsmakler Schmid hat sich die moderne Klasse etabliert. 13 Seeschiffe operieren in Ost- und Nordsee, steuern unter anderem Irland und Südengland an. Die Schiffe fahren nach wie vor unter deutscher Flagge, was laut einer Statistik von 2015 nur noch 370 der 3100 deutschen Handelsschiffe taten. Der Hinweis ist Tom Brodersen wichtig. Er ist einer der Geschäftsführer bei Schmid. Gerade weil er voll hinter dem Husumer Standort steht, äußert er nun auch seine Kritik. „Wir haben mittlerweile den Eindruck, dass die Interessen der Unternehmen im Hafen beim Betreiber in den Hintergrund gerückt sind.“

Betreiber ist der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN). Er erledigt das im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, denn der Hafen steht nach wie vor im Eigentum des Landes. Im Ministerium kann man die Kritik nicht nachvollziehen. Es gebe enge Kontakte zwischen der Hafenwirtschaft vor Ort und dem Land, das vor Ort durch das LKN als Hafenbehörde vertreten sei. Just vergangene Woche habe es Gespräche mit Firmen in Husum gegeben, hebt Pressesprecherin Birte Pusback hervor. Forderungen und Wünsche der Hafenwirtschaft seien somit keinesfalls unbekannt. „Im Gegenteil – nur ist die Hafenvertiefung ein ziemlich komplexes Vorhaben, das technisch nicht ‚einfach so‘ umsetzbar ist, weil die technischen Anlagen (insbesondere Spundwände) dazu geeignet sein müssen.“ Was machbar sei, werde gerade geprüft.

„Statt schöner Worte wünschen wir uns ein Unterhaltungs- und Entwicklungskonzept mit klar erkennbaren Schritten und einem Zeitplan“, hält Tom Brodersen dagegen. Er wundert sich, dass nicht einmal kleinere Schritte vorgezogen werden können, bevor große Lösungen fertig geplant sind. Dazu zähle, dass mit einer Art Rechen der Untergrund in der Fahrrinne glatt gezogen werde. Selbst das werde angeblich wegen unpassender Wassertemperaturen abgebrochen oder ganz ausgesetzt.

Hans von Wecheln, Sprecher der Interessengemeinschaft Nordfriesischer Häfen (IGNH), präzisiert die Forderungen der Hafenwirtschaft. Nicht die von Frank Nägele bei der SPD im Frühjahr in den Raum geworfenen 22 Millionen Euro seien notwendig, um den Hafen zu ertüchtigen, sondern eher ein einstelliger Millionenbetrag im unteren Bereich. Den Unternehmern gehe es darum, die Fahrrinne vom Beginn der Husumer Au ab Tonne 61 Richtung Sperrwerk und zu den Liegeplätzen im Außenhafen um besagte 50 Zentimeter von 4,20 auf 4,70 Meter Tiefgang für die größeren Schiffe zu erhöhen. So komplexe Maßnahmen würden sich möglicherweise über Jahre hinziehen. Man befinde sich aber mit den zuständigen Verwaltungen in Kiel und Husum „im konstruktiven Dialog, um das Verfahren ordnungsgemäß abzuarbeiten“, unterstreicht der Sprecher.

Immerhin kann die IGNH auf den Koalitionsvertrag der neuen Regierung verweisen. Dort heißt es: „Das Land wird seiner Verantwortung für die in Landeszuständigkeit verbleibenden Häfen wahrnehmen und damit auch die Funktionsfähigkeit der entsprechenden tideabhängigen Häfen an der Westküste sicherstellen“. Und noch ein Zitat hat von Wecheln gefunden: „Die Zufahrt zu öffentlichen Häfen an der Westküste soll gewährleistet bleiben“, verbunden mit dem Auftrag an die Verwaltung, die entsprechenden Schritte zu veranlassen.

Die Mitglieder der IGNH wollen laut von Wecheln „mit friesischer Gelassenheit, aber konsequent“ am Ball bleiben.