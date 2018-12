Interview mit dem Weihnachtsmann : Weihnachtszauber in Husum

Am Mittwoch, 19. Dezember, kommt der echte Weihnachtsmann ins Husumer Museum Weihnachtshaus – der kleine Klaus hat den großen Claudius schon vorher interviewt.

Am Mittwoch, 19. Dezember, ist von 14 bis 16.30 Uhr der „echte“ Weihnachtsmann im Husumer Weihnachtshaus zu Gast. Dort können ihm Kinder dann ihre kleinen oder großen Wünsche übermitteln. Und natürlich freut sich Claudius, wenn ihn die kleinen Besucher zum Beispiel mit einem Lied oder einem Gedicht überraschen. Anmeldungen zum Besuch beim Weihnachtsmann werden unter Telefon 04841/6685908 entgegengenommen. Unser jüngstes Redaktionsmitglied, der kleine Klaus (6), ein großer Fan von Claudius, traf den Rauschebart schon ein paar Tage vor seinem offiziellen Besuch im Westerende 46.

Lieber Weihnachtsmann, was für eine Überraschung! Was machen Sie denn im Weihnachtshaus?

Weihnachtsmann: Ach, lass uns doch bitte Du sagen. Das bin ich aus Skandinavien und vom Umgang mit Kindern so gewohnt.

Gern. Also: Was machst Du hier bei Frau Paulsen in Husum?

Als Weihnachtsmann freue ich mich natürlich sehr über so ein Haus, das die weihnachtlichen Kulturgeschichte hier oben im Norden weitererzählt. Das möchte ich auf meine Weise belohnen – mit einem exklusiven Auftritt und der Möglichkeit zu einem festlichen Foto-Shooting.

Wo kommst Du gerade her?

Ich wohne ja in der Nähe vom Nordpol, in einem kleinen Dorf am Fuße eines Berges, der den schwierigen Namen Korvatunturi hat. Dorthin führen weder Straßen noch Wege. Deshalb ist es auch schwer zu finden. Und von dort bin ich auch heute nach Husum gereist.



Und wo sind Deine Rentiere? Darf ich die mal sehen?

Die befinden sich vor der Stadt – auf einer ruhig gelegenen Weide. Weil es bei mir hoch oben im Norden immer ruhig ist, kennen und mögen sie Verkehrslärm überhaupt nicht und erschrecken zum Beispiel, wenn Autos hupen. Vor allem Rudolph mit der roten Nase braucht seine Ruhe.

Und wer kümmert sich um die Rentiere, wenn Du hier bist?

Dafür habe ich meine Rentier-Wichtel. Sie sind es gewohnt, den ganzen Tag im Freien zu verbringen. Die Wichtel haben nicht viel Arbeit mit ihnen, denn die Rentiere haben kleine Glöckchen im Ohr, damit man sie hört, falls sie sich mal verlaufen. Und dann sind da noch kluge Hunde, die aufpassen, dass alle zusammenbleiben.

Frau Paulsen sagt, Du seist der einzig wahre Weihnachtsmann. Stimmt das? Und wie schaffst Du das alles ganz allein?

Ob nun „einzig“, „wahr“, „echt“ oder was auch immer: Ich bin ein Symbol für die menschliche Fähigkeit, sich von Selbstsucht und hasserfüllten Neigungen, die den größten Teil menschlichen Lebens bestimmen, frei zu machen. Das ist entscheidend. Dazu bedarf es vieler Helfer. Auch die Eltern helfen mir ein bisschen. Denn es gibt so viele Menschenkinder und so viele Wünsche. Wie ich alles in einer Nacht schaffe – das weiß niemand! Sogar meinen ältesten und klügsten Wichteln ist das schleierhaft. „Weihnachtszauber“ sage ich dann immer. Das ist eines meiner Geheimnisse.

Und woher kommen all die vielen anderen Weihnachtsmänner?

Das ist einfach zu erklären. Es gibt auf Erden viele Menschen, sogenannte Weihnachtsmann-Helfer, die auch den Geist der Weihnacht in sich tragen und sich – in Vertretung des Weihnachtsmannes – Weihnachtsmänner nennen dürfen. Sie unterstützen meine Arbeit: meistens gut, aber manche auch weniger gut. Wer zum Beispiel mit einer Rute herumläuft, gehört zu den weniger guten.



Dürfen wir mal auf Deinem Schlitten mitfahren?

Das geht leider nicht: vor allem aus Sicherheitsgründen. Ich habe auf dem Schlitten keine Kindersitze und auch keine Sicherheitsgurte für Kinder. Außerdem ist es auf meinem offenen Schlitten sehr kalt. Wenn mir der eisige Wind um die Ohren pfeift, bilden sich in meinem Bart sehr schnell Eiszapfen. Deshalb freue ich mich – nach meinen Reisen – immer sehr auf meine geheizte Sauna.

Woher weißt Du eigentlich, ob Kinder brav gewesen sind oder nicht?

Aha, ich merke schon: Du warst und bist ein braves Kind. Denn anderenfalls wüsstest Du von jenen Wichteln, die besonders klein, flink und leise, von mir als Kundschafter-Wichtel losgeschickt werden. Weil sie so klein sind, können sie sich leicht in den Häusern verstecken, zum Beispiel in einer Schultasche oder zwischen Spielzeug. Daher mögen sie unaufgeräumte Zimmer am liebsten. Und deshalb machen kluge Kinder vom Spätherbst an immer ihre Hausaufgaben, putzen sich auch abends die Zähne und gehen ins Bett, ohne zu murren. Man kann ja nie wissen, ob sich irgendwo ein Wichtel versteckt.

Du bist ja schon ganz schön alt. Denkst Du manchmal daran, aufzuhören oder Deine Arbeit von einem Robo-Weihnachtsmann machen zu lassen?

Selbstverständlich denkt man mit zunehmendem Alter darüber nach, ob es in unserer schnelllebigen Zeit und einer stetig wachsenden Bevölkerung noch Sinn macht, sich all die Arbeit jedes Jahr zuzumuten. Aber Weihnachtsmann ist man mit dem Herzen, und solange ich mit meinem Tun die Herzen der Kinder erreiche, so lange gehe ich auch weiterhin auf Schlittentour.

Und wann feierst Du selbst Weihnachten?

Nach getaner Arbeit. Und das braucht oft seine Zeit. Denn es gibt so viele Städte und Länder. Und alle Menschen leben anders. Nur die Kinder sind überall gleich. Auch dabei hilft mir der „Weihnachtszauber“.