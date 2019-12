von Friederike Reußner

20. Dezember 2019, 13:31 Uhr

Husum | Auch dieses Jahr findet als Abschluss des Jahres am ersten Weihnachtsfeiertag im Speicher die fast schon legendäre Weihnachtsparty statt: Am Mittwoch, 25. Dezember, werden ab 21 Uhr in der oberen Etage der Hafenstraße 17 leckere Getränke serviert, während im Erdgeschoss das Tanzbein geschwungen werden kann. Musikalisch begleitet wird der Abend von den DJs Frank und Harald.