Aus dem Husumer Rathaus : Weihnachtsgrüße für Soldaten im Irak und in Mali

Weihnachtliche Grüße aus dem Rathaus gab es für Husumer Soldaten, die über die festtage Dienst in Mali und im Irak tun.

13. November 2019, 17:07 Uhr

Husum | „Ich finde es ganz toll, dass es der Stadt Husum ein Anliegen ist, unseren Einsatzsoldaten zu Weihnachten etwas Gutes zu tun und bin davon überzeugt, dass sie sich sehr darüber freuen werden“, sagte Oberst Matthias Zwick (r.). Anlass war die Übergabe von zwei Präsentkörben sowie zwei Bannern durch Bürgervorsteher Martin Kindl (3. v. l.) und Bürgermeister Uwe Schmitz (3. v. r.) an den Kommandeur des Spezialpionierregimentes 164 „Nordfriesland“. Bestimmt sind sie für die rund 30 Soldaten, die über die Weihnachtsfeiertage ihren Dienst in Mali und im Irak tun. „Wir möchten den Mitbürgern in Uniform deutlich machen, dass wir an sie denken. Das tun wir zwar immer, aber die Weihnachtszeit ist doch etwas ganz Besonderes“, so Schmitz. „Ich war auch schon während meiner Zeit als Soldat über die Feiertage im Ausland stationiert und weiß von daher, wie sehr man sich über kleine Geschenke aus der Heimat freut“, sagte Martin Kindl.