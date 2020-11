Bredstedt : Weihnachtsbeleuchtung installiert - Elektriker bestohlen

Ein dreister Dieb entkam mit einem Werkzeugkoffer.

23. November 2020, 12:19 Uhr

Bredstedt | Eine böse Überraschung erlebte der Mitarbeiter einer Bredstedter Elektrofirma am Freitag (20.) auf dem Marktplatz.

Aus dem offenen Anhänger getohlen

Er war laut Mitteilung der Polizei gegen 16.30 Uhr am Schweinebrunnen damit beschäftigt, die Weihnachtsbeleuchtung im Bereich des Marktplatzes zu installieren. Der Firmenwagen und Anhänger (mit Plane, heckseits geöffnet) parkte in unmittelbarer Nähe, als sich unbemerkt ein Unbekannter näherte. Der Täter griff in den Anhänger und stahl einen Werkzeugkoffer der Marke „Stanley“ mit Inhalt.

Hinweise erbeten

Die Polizei in Bredstedt bittet alle, die etwas beobachtet haben, sich unter Telefon 04671/ 4044900 zu melden.