Eine Witzworterin in Japan : Weihnachten gibt es in Japan Torte

erstellt am 23.Dez.2017

Wie sich die Menschen in einem anderen, nicht christlich geprägten Kulturkreis auf Weihnachten einstimmen, das hat Judith Jensen aus Witzwort erlebt. Sie hat einige Monate im fernen Japan verbracht, und dort einige Einblicke in die Weihnachtsbräuche im Land der aufgehenden Sonne gewonnen. Judith Jensen studiert Agrarwirtschaft an der Fachhochschule Kiel und war im Rahmen ihres Praxissemesters von April bis Anfang Dezember auf dem Milchviehbetrieb Rivers Farm in Kotoura, zwischen Kyoto und Hiroshima gelegen, beschäftigt. Rivers Farm ist ein mittelständischer, japanischer Familienbetrieb mit 55 Holstein-Milchkühen, Futter- und Reisanbau. Hier ihr Bericht:

Auch wenn an jeder Ecke Shintoschreine anstatt Kirchen stehen, pünktlich ab dem 1. November werden die Menschen beim Einkaufen mit amerikanischer Weihnachtsmusik beschallt. Ab Dezember fällt dann der Schnee, zumindest in den Bergen, das lässt Weihnachts-Stimmung aufkommen. Zwar sind in Japan eigentlich der Shintoismus und der Buddhismus die Hauptreligionen, und Weihnachten ist kein offizieller Feiertag, doch hat sich dort wie fast überall auf der Welt Musik, Dekoration und der Kommerz durchgesetzt. In dem Inselstaat gibt es also Weihnachten für jeden, der Lust hat mitzumachen. Die Geschäfte dekorieren noch in der Nacht nach Halloween um, und dann wird im Kindergarten Jingle Bells gesungen. So hat die Zweijährige meiner Gastfamilie jeden Morgen fleißig gegen den Fernseher angesungen. Ich habe auch einen Adventskalender für die Kinder gebastelt, so etwas kannte meine Gastfamilie nicht. Ihnen ist das Warten auf Weihnachten wahrscheinlich noch nie lang geworden, denn Weihnachten ist in Japan lange nicht so wichtig wie Silvester. In Tokio habe ich einen Laden gesehen, der Glühwein verkauft, die Straßen sind aufwendig mit Lichterketten geschmückt, aber in den meisten Familien kommt die besinnliche Weihnachtsstimmung nicht an. Es ist etwas Kommerzielles aus Amerika rüber geschwappt, und man nimmt es gerne als Anlass, sich mit Freunden an einer kleinen Plastiktanne zusammenzufinden.

Anders als in Deutschland ist Weihnachten das Fest für Freunde und Silvester das Fest für Familie. Es gibt auch kein klassisches Weihnachtsessen mit Braten und Rotkohl. Rotkohl ist schwer zu finden in Japan, außerdem geht es eher süß als deftig zu. Sobald die Läden Weihnachtsmusik spielen, legen sie auch Extrakataloge aus, in denen spezielle Weihnachtstorten beworben werden. Perfekt verziert oder, falls man sich nicht für eine Torte entscheiden möchte, mit sechs unterschiedlichen Stücken. Wichtig ist, dass die Torte makellos aussieht. Vielleicht werden die Torten deshalb lieber bestellt als selbst gebacken. Backen gestaltet sich auch schwieriger, da viele japanische Küchen keinen Backofen in ihrer Küchenausstattung haben. Bei meiner Gastfamilie wurde in der kleinen Backofenluke ausschließlich Fisch zubereitet.

Sehr beliebt sind die Lichter-Dekorationen. Um diese zu sehen, ist mein Gastvater mit seinen Enkelkindern und mir extra in einen Blumenpark gefahren. Wenn im Winter keine Blumen blühen, wird der Park aufwendig beleuchtet, das Eintrittsgeld verdoppelt und jeden Abend ein kleines Feuerwerk veranstaltet. Es gibt keine gebrannten Mandeln, aber blinkende, sternförmige Lollis. Diese „Illumination“ beeindruckt nicht nur die Kinder, sondern lockt auch viele junge Paare an. Irgendwie ist Weihnachten auch in Japan eben ein Fest der Liebe.