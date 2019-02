Bredstedt : Weichen für Ferienbetreuung gestellt

Beginn für die ersten beiden Grundschulklassen Breklum, Bredstedt und Langenhorn soll mit den Sommerferien sein – vorausgesetzt der Schulverband stimmt zu.

von Udo Rahn

01. Februar 2019, 15:32 Uhr

Der Weg für eine Ferienbetreuung unter der Trägerschaft des Schulverbandes ist frei. Wenn am 20. März die Mitglieder des Schulverbandes Mittleres Nordfriesland tagen, werden sie auch über das Konzept sowie die Satzung der Ferienbetreuung an der Grundschule Breklum-Bredstedt-Bordelum für die Standorte Breklum und Bredstedt, inklusive Grundschule Langenhorn, jeweils für die ersten beiden Klassen, zu befinden haben. Einstimmig empfahlen jedenfalls die Mitglieder des Hauptausschusses im Schulverband, die Zustimmung zu erteilen.

Der Vorsitzende und Schulverbandsvorsteher, Dr. Edgar Techow, hatte zur Sitzung die Schulleiterin der Grundschule Breklum-Bredstedt-Bordelum, Renate Harrsen, sowie die Leiterin der Offenen Ganztagsschule (OGS) am Standort Bredstedt, Judith Feist, zum Thema eingeladen. Beide hatten das komplexe Konstrukt erarbeitet und stellten es vor.

„Immer wieder erhielten wir Anfragen von Eltern, warum es keine Ferienbetreuung – außer am Standort Bordelum – gibt“, informierte Renate Harrsen. „In den Kitas rundherum ist das Standard, auch in anderen Bundesländern. Wir haben die Sorgen der arbeitenden Eltern, dabei viele Alleinerziehende, ernst genommen und uns damit beschäftigt. Viele Eltern hätten tatsächlich nicht gewusst, wohin ansonsten mit ihrem Nachwuchs.“

Um das Projekt für den Schulverband kostenneutral zu halten, sei zunächst versucht worden, einen Träger zu finden, allerdings erfolglos. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Ministerium ist eine Betreuung in schulfreien Zeiten nicht mehr eine OGS im eigentlichen Sinne und daher nicht durch die Regelungen im Schulgesetz des Landes abgedeckt.

Es kam das Signal, dass der Schulverband nach Paragraf 47 Schulgesetz eigenverantwortlich auch Träger des Projektes Ferienbetreuung werden kann. Bedingung dafür ist eine Satzung sowie das Angebot im Schulkonzept aufzunehmen. Die Satzung wurde vorbereitet und das Schulprogramm ergänzt. Die Satzung sieht vor, dass der Versicherungsschutz über die Unfallkasse Nord erfolgen wird. „Festgehalten wurden, wie gewünscht, die Betreuungszeiten, nämlich in den Sommerferien zwei Wochen sowie Oster- und Herbstferien jeweils eine Woche. So handhaben es auch die Kindergärten“, sagte Renate Harrsen.

Die Personalkosten werden, so die Vorgabe des Verbandsvorstehers, auf die Eltern umgelegt. Nur die Reinigungskosten will der Verband übernehmen. Zum dem Verfahren: Gestartet werden soll mit Beginn der Sommerferien 2019. Ein Mittagessen-Angebot wird es wegen zu hoher Kosten nicht geben, eine Beförderung per Schulbus ebenfalls nicht. Die Angebote für die Kinder wird Fachkraft Silke Weigelin ausarbeiten. Geplant sind Kooperationen – beispielsweise am Standort Bredstedt mit der Bücherei, dem Natur- oder Jugendzentrum. Die Betreuung kann von ehren-, neben- und hauptamtlichen Fachkräften geleistet werden. Für fünf Schüler ist eine Betreuungskraft nötig, bis zwölf mindestens zwei, darüber hinaus weitere, je nach Teilnehmerzahl. Ein Platz kann wochenweise für jeweils den ganzen Tag oder nur für den Vormittag beantragt werden.

Die Nutzungsgebühren dienen dazu, die laufenden Betriebs- und Personalkosten weitestgehend abzudecken. Daher, so Renate Harrsen, können diese trotz Ansetzen des spitzen Beistiftes nicht günstig sein. Man kann sein Kind von Montag bis Freitag von 7 bis 8 Uhr für 25 Euro pro Woche, von 8 bis 13 Uhr 85 Euro wöchentlich sowie von Montag bis Donnerstag von 13 bis 15 Uhr für 40 Euro je Woche, anmelden. Auf Antrag ist eine Geschwister-Ermäßigung möglich. Die Betreuung kann wahlweise gebucht werden: vormittags von 8 bis 13 Uhr, vor- und nachmittags von 8 bis 15 Uhr, für den Frühdienst und Vormittag von 7 bis 13 Uhr oder ganztägig von 7 bis 15 Uhr.