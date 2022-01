Biike in Nordfriesland : Wegen Corona und Omikron-Welle: Kein Biikebrennen 2022 auf Pellworm

Nachdem bereits viele Biiken in Nordfriesland abgesagt worden sind, wird es das beliebte Winterfest nun auch auf Pellworm nicht geben.

von Ilse Buchwald

19. Januar 2022, 10:51 Uhr

Nachdem bereits viele Biiken in Nordfriesland abgesagt worden sind, wird es das beliebte Winterfest nun auch auf Pellworm nicht geben.

Angesichts der weiter steigenden Corona-Zahlen und der Omikron-Welle, die Inzidenz erreichte am Dienstag mit 851,9 einen neuen Rekordwert in Nordfriesland, haben die Verantwortlichen auf Pellworm das beliebte Winterfest am 21. Februar abgesagt.

Auch das Biikeanbaden am 20. Februar wird nicht stattfinden, haben Fremdenverkehrsverein Pellworm, Kur- und Tourismus-Service sowie das Ordnungsamt beschlossen. Das Risiko für die Besucher sei einfach zu groß.

Damit reiht sich Pellworm in die Gruppe anderer Veranstalter in Nordfriesland, die ihr Biikebrennen bereits abgesagt haben, wie in Husum, St. Peter-Ording, Stollberg und Simonsberg. Noch nicht entschieden haben der Heimatverein Nordstrand und das Multimar Wattforum in Tönning.