Gastronomie in Husum : Wegen Corona und 2G-plus: Alex Kitchen soll bis Ende März geschlossen bleiben

17. Januar 2022, 18:06 Uhr

Seit dem 15. Januar gilt für Restaurants in Schleswig-Holstein 2G-plus: Der Geschäftsführer von Alex Müller erklärt, warum er jetzt die Reißleine zieht.

Wer an diesem Montag zum Mittagessen zu Alex Kitchen in der roten Pforte kommen wollte, stand vor verschlossener Tür. Auf der Internetseite und auf einem Zettel an der Eingangstür des Restaurants steht knapp:

„Leider müssen wir unser Restaurant aufgrund der aktuellen Corona-Lage ab dem 17. Januar bis voraussichtlich 31. März schließen.“ Der Lieferdienst sei weiterhin von Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 21 Uhr für die Kunden geöffnet.

Hohe Corona-Inzidenzen und 2G Plus-Regel

Auf Nachfrage erklärt der Geschäftsführer Alex Müller, dass es keine Entscheidung von heute auf morgen war, sondern der Dezember schon nicht besonders gut lief und der Januar schwach gestartet sei. „Je höher die Inzidenz ist, desto mehr spürt man auch die Vorsicht der Kunden, weil sie nicht mehr kommen.“

Mit Einführung der 2G -plus-Regel in Restaurants und den steigenden Zahlen habe es sich einfach nicht mehr gelohnt und es fehle auch die Freude“, so Müller weiter. „Es war eine schwere Entscheidung, aber es gibt auch gerade Wichtigeres. So können auch Kontakte gemieden werden.“

Wiedereröffnung im April ist geplant

Bis zum 31. März diesen Jahres bekomme das Restaurant Überbrückungshilfe vom Staat, wann es aber genau wieder eröffnen wird, ist noch unklar. „Wenn 2G -plus für Restaurants wieder aufgehoben wird, lohnt sich das vielleicht wieder, bei den steigenden Zahlen sehe ich das aber noch nicht“, berichtet Müller.

Das Team des Restaurants befinde sich seit Dezember in Kurzarbeit und die Löhne der Mitarbeiter würden vom Restaurant aufs volle Gehalt aufgestockt, erklärt Müller. Auf diese Weise hoffe er, diese bis zum Frühjahr halten zu können, damit es dann wieder losgehen kann.