Leere Kirchen in Breklum und Bargum : Wegen Corona: Pastoren Frömming und Steffen bringen Ostern in die Dörfer

Nach Anmeldung bieten die Seelsorger vor Ort in den Straßen musikalische Ostergedanken an.

von Stephan Bülck

03. April 2020, 14:29 Uhr

Breklum/Bargum | Das Osterfest steht vor der Tür – doch angesichts der Corona-Pandemie wird es nicht so wie sonst sein. Keine Gruppenausflüge, gemeinsame öffentliche Frühstücks- oder Brunchtreffen – und keine gemeinsamen Oster-Gottesdienste in den vielen Kirchen.

Pastor Simon Frömming (Breklum) und Pastor Steffen (Bargum) haben sich da wieder etwas einfallen lassen. „Wir kommen am Ostersonntag und Ostermontag zu Ihnen“, laden sie sich bei allen ein, die es wünschen. Natürlich nicht in die Häuser, sondern sie werden in den Straßen der Gemeinden präsent sein. Pastor Frömming in Breklum, Struckum und Almdorf, Pastor Steffen in Sönnebüll, Vollstedt, Högel und Lütjenholm.

Wie geht das? Jeder fährt getrennt mit seinem Pkw und in seinen Ortschaften in den Straßen vor, macht den Kofferraum auf und holt Lautsprecher sowie Mikrofon hervor. „Dabei handelt es sich um eine mit Akkus betriebene Box, die seinerzeit für die Treffen mit den Pfadfindern im Wald angeschafft wurden“, berichtet Simon Frömming. So ausgestattet, geben sie ein paar Gedanken zum Osterfest weiter. „Dazu bringen wir Musik in Form von Gitarren oder Posaunen mit, und bevor wir wieder alles einpacken, sprechen wir für alle den Ostersegen.“

Begleitet werden Frömming und Steffen jeweils – in gebührendem Abstand und ebenfalls in getrennten Fahrzeugen anreisend – von einem Mitglied des Posaunenchores. Zur musikalischen Untermalung. Die Anwohner werden eingeladen, Türen und Fenster zu öffnen, hinauszuschauen und zuzuhören. „Nach zehn Minuten fahren wir weiter“, so Frömming.

Wer möchte, allein oder als Nachbarschaft, ist eingeladen, sich für die Aktion bis zum Sonnabend (11.) vor Ostern anzumelden. Ansprechpartner ist für alle genannten Gemeinden Simon Frömming bzw. das Kirchenbüro unter Telefon 04671/3496 oder per Mail unter pastor@kirche-breklum.de. „Wir sprechen dann miteinander den Tag (Ostersonntag oder Ostermontag) sowie die Zeit ab“, sagt Frömming.

„Es soll in dieser schweren Zeit eine schöne Unterbrechung für die Menschen sein“, erklärt der Seelsorger den Hintergrund der Aktion. Es sei ein wenig mit dem Kurrendeblasen zur Weihnachtszeit zu vergleichen. „Ostern mit der Auferstehung Jesu ist das zentrale Fest der christlich Gläubigen“, so Frömming. Es bringe Licht, Hoffnung, Kraft und Zuversicht. „Wenn jetzt, gerade in dieser Zeit der sozialen Einschränkungen, diese Osterbotschaft an uns vorbeigehen würde, wäre das sehr traurig. Besonders für alleinstehende Menschen ohne Familien. Mir persönlich gibt die Osterfreude sehr viel Kraft. Mein und unser Anliegen ist es, diese Freude als eine Botschaft des Aufatmens weiterzugeben.“