Klinikum Nordfriesland Husum : Wegen Baumängeln: Treppenturm am Klinik-Parkhaus ist Geschichte

Ein Kran trug jedes Beton-Teil einzeln ab. Jetzt wurde der zweite Neubau des Treppenturms am neuen Parkhaus des Klinikums Nordfriesland abgerissen.

Avatar_shz von Annika Jensen

12. Januar 2022, 14:07 Uhr

Ein Kran trug jedes Beton-Teil einzeln ab. Jetzt wurde der zweite Neubau des Treppenturms am neuen Parkhaus des Klinikums Nordfriesland abgerissen.

Die Abriss-Experten sind in dieser Woche am Klinikum Nordfriesland zur Tat geschritten. Der neugebaute Treppenturm am neuen Parkhaus musste weg. Gravierende Mängel sind der Grund. Auf Bildern auf shz.de ist zu erkennen, wie die einzelnen Beton-Teile des Turms voneinander getrennt werden und ein Kran jedes einzelne Teil entfernt.

Lesen Sie dazu auch: Gravierende Mängel – jetzt wird der Treppenturm am Klinik-Parkhaus ein drittes Mal gebaut

Der Generalunternehmer, der das Parkhaus und den dazugehörigen Treppenturm baute, war in Insolvenz geraten. Seit September war an dem Rohbau nichts mehr passiert. Das Klinikum hatte die Zeit allerdings genutzt, um die Bausubstanz prüfen zu lassen. Dabei wurden neue Mängel an der Substanz festgestellt und weitreichende Planungslücken des Generalunternehmers.

Stefan Petersen

Das Treppenhaus ist das zweite an der gleichen Stelle, das in neuem Zustand abgerissen werden muss. Auch sein Vorgänger war mit massiven Mängeln gebaut worden. Das jetzige Bauwerk erfüllte unter anderem nicht die bauordnungsrechtlichen Anforderungen im Hinblick auf die Barrierefreiheit. Das Klinikum will das Parkhaus nun selber zu Ende bauen und es in diesem Jahr in Betrieb nehmen.

Auch interessant: Parkhaus halb fertig, Generalunternehmer insolvent – wie geht es weiter?

Klinikums-Sprecher Michael Mittendorf sagte auf Anfrage von shz.de: „Der Abriss des Treppenturms kann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bereits am Freitag beendet werden. Ob die Stahlspindeltreppe ebenfalls abgebaut werden muss, ist weiterhin offen.“