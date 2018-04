Seether Gemeindevertretung : Wege sollen saniert werden

Die Kommune sieht dafür 6500 Euro vor. Darüber hinaus bekommt Seeth eine Finanzspritze vom Kreis.

von shz.de

18. April 2018, 11:00 Uhr

Eigentlich hatte Bürgermeister Peter Dirks seinen Abschied bereits in der Gemeinderatssitzung Ende Februar genommen. Wie berichtet tritt der Gemeinde-Chef nicht wieder als Kandidat an an. Doch aktuelle Ereignisse veranlassten das Gremium, doch noch einmal in dieser Legislaturperiode zusammenzukommen. Denn im Dorf stehen einige Arbeiten an.

Viele Zuhörer waren gekommen. Für die meisten von ihnen war ungewohnt, dass Dirks auf Hochdeutsch durch die Sitzung führte und nicht wie sonst auf Platt. „Weil ja einige Neue dabei sind“, erklärte er.

Kürzlich hat die Wegeschau stattgefunden. 6500 Euro sind für Wegesanierung vorgesehen. „Wir lassen das über den Kreis Nordfriesland ausschreiben“, sagte Dirks. Dann koste das die Gemeinde nur 7,5 Prozent. „Wenn wir das frei ausschreiben, sind wir mit 18 Prozent dabei.“ Auch in punkto öffentliche Straßenbeleuchtung geht es voran. 16 Laternen hängen noch an Holzmasten. Sie sollen durch Stahlmasten ausgetauscht und die Lampen durch LED-Leuchten ersetzt werden.

Darüber hinaus hat die SH-Netz AG angekündigt, Leerrohre unter dem Bürgersteig zu verlegen. „Sie wollen den Fußweg dazu aber nicht aufreißen, sondern bohren“, machte der Bürgermeister deutlich. Gefolgt von der ernüchternden Feststellung: „Bis heute ist da aber noch nichts passiert.“

Erfolgreich beschwert hat sich der Gemeinde-Chef gegen einen Gebührenbescheid der „Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse“. Aufgrund zu hoch angesetzter Einwohnerzahlen mussten 2852 Euro gezahlt werden. Der Bürgermeister: „Man höre und staune – sie haben uns 1216,04 Euro zurückgezahlt.“

Gleich danach schlug der „Geldsegen“ noch einmal zu Buche. Das Land Schleswig-Holstein hat 550.000 Euro an den Kreis ausgeschüttet. Davon entfielen 192.100 Euro an das Amt Nordsee-Treene, das damit 13 Gemeinden unterstützt. Und auch Seeth ist darunter. „Wir haben 40.000 Euro bekommen“, verkündete Dirks. Es handelt sich bei der Finanzspritze um einen kreisinternen Finanzausgleich.

Zur Erklärung: Der Kreis hat an die Kommunen Geld verteilt, die aufgrund ihrer geringen Steuerkraft benachteiligt sind. Zugrunde gelegt wurde der Stichtag 31. März 2016, zu diesem Zeitpunkt waren in Seeth noch rund 1000 Flüchtlinge (Stapelholm-Kaserne) untergebracht. Diese wurden zur Einwohnerschaft hinzugerechnet. Deshalb verteilte sich die Steuerkraft statt auf rund 600 Einwohner auf fast dreimal so viele.