Joldelund : Weg frei für neues Baugebiet

Acht Grundstücke sollen im Osterweg entstehen. Der Satzungsbeschluss zur B-Plan-Änderung liegt derzeit aus.

von Udo Rahn

26. November 2018, 16:28 Uhr

Die Bauinteressenten stehen in Joldelund schon in den Startlöchern. Dabei sind viele junge Familien mit Kindern aus dem Ort, die sich gern im geplanten Baugebiet Nr. 5 im Osterweg, angrenzend an den Ossenstieg, niederlassen möchten. „Wir gehen heute den letzten Schritt und werden voraussichtlich den Satzungsbeschluss erlassen, nachdem alle Stellungnahmen der Träger Öffentlicher Belange abgearbeitet wurden“, kündigte Bürgermeister Reiner Hansen in jüngster Gemeinderatssitzung an.

Eine formelle Änderung musste der Planer Jürgen Bahnsen vom Büro Jappsen Todt Bahnsen in Husum mit aufnehmen. „Die Untere Naturschutzbehörde beim Kreis Nordfriesland hat Knicks festgestellt. Dafür muss die Gemeinde eine Ausgleichsfläche von 380 Quadratmetern ausweisen“, erläuterte er. Es könne gut ein Redder mit einem Biotop entstehen. Einwendungen waren ansonsten nicht eingegangen.

Zu den weiteren Modalitäten informierte der Planer, dass eine eingeschossige, offene Bauweise bei einer Grundflächenzahl von 0,3 erlaubt sei. Die Traufhöhe wurde mit 2,80 Metern festgesetzt. Im südlichen Bereich des Areals soll der Bau von drei sogenannten Stadtvillen ermöglicht werden. Einstimmig segnete das Gremium den entsprechenden Satzungsbeschluss zur 3. Änderung des B-Plans Nr. 5 ab. Acht Grundstücke sollen dort entstehen. Der weitere Fahrplan, so der Gemeinde-Chef, sei zunächst die Auslegung für 14 Tage. Danach werde der Beschluss rechtskräftig und es könne dann der Grundstückspreis ermittelt werden. In der Dezember-Sitzung werde er bekanntgegeben. Danach werden die Ausschreibungen starten. „Wenn alles glatt geht, können im Frühjahr die ersten Bagger anrollen“, so der Bürgermeister.

Ein Anlieger der Straße Lüttwang, einer Seitenstraße der Straße Öwern Kammberg, wies darauf hin, dass nur wenige Autofahrer in Richtung Dorfmitte die Verkehrsregelung rechts vor links beachten würden. Zudem seien sie viel zu schnell unterwegs. Ein großer Baum vor der Einmündung lasse auch nicht unbedingt erkennen, dass gleich dahinter eine Straße in die Siedlung führt. Nach seiner Meinung fehle das entsprechende Verkehrszeichen. Insbesondere morgens zwischen 7 und 8 Uhr, seien hier mehrfach Schulkinder, die zu Fuß unterwegs sind, gefährdet. Nach seiner Meinung müsse die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt werden.

Der Bürgermeister versprach, die Angelegenheit prüfen zu lassen.