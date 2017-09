Tönning : Weg frei für das Otter-Gehege

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Zwei wichtige Entscheidungen fassten Tönnings Stadtvertreter in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig. Damit folgten sie der Empfehlung der Mitglieder des Bauausschusses zugunsten der baulichen Weiterentwicklung der Informations- und Bildungsstätte Multimar Wattforum. Sie gaben grünes Licht für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet südöstlich des Eiderdeiches zwischen der B 5 und dem Hafen (Sondergebiet Multimar) sowie der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 in Form eines erneuten Entwurfs- und Auslegungsbeschlusses.

Nach erneuter Veröffentlichung steht der Umsetzung des Projektes Otter-Anlage mit Info- und Technikgebäude sowie Freigehegen inklusive Gewässern und Beobachtungspunkten auf dem Gelände der Einrichtung nichts mehr im Wege. Die erneute Änderung musste gemacht werden, weil die Frischwasserzufuhr der Becken direkt aus der nahen Eider erfolgen soll. Hierfür muss eine Pumpe möglichst dicht am Gewässer installiert werden. Damit waren sowohl die Untere Naturschutzbehörde (UND) des Kreises Nordfriesland als auch der Naturschutzbund (Nabu) einverstanden. Der bisherige F- sowie B-Plan gab das nicht her. Mit der Installation wollen die Verantwortlichen den Gästen die Möglichkeit geben, Otter in freier Natur zu sehen, was sonst kaum – der Scheu der Tiere geschuldet – möglich ist.

Weiter gaben die Vertreter gemäß Empfehlung des Hauptausschusses das mehrheitliche Go für die dritte Nachtragsänderung der Hauptsatzung sowie einstimmig für die Änderung der Geschäftsordnung der Stadt. Hauptsächlich ging es um folgende Ergänzungen, die nach der Kommunalwahl ab 1. Juni 2018 in Kraft treten sollen. So wird es nicht mehr wie bisher 14 (mit Senioren-, Kinder- und Jugend- sowie Orts-Beirat Kating, Wahlprüfungsausschuss, Trägerversammlung Grundschule mit Förderzentrumsteil Tönning/Oldenswort) , sondern durch Zusammenlegung nur noch elf Ausschüsse geben. Der Hauptausschuss soll acht Mal jährlich tagen. Bei Tagesordnungspunkten im künftigen Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss, die das Kleingartenwesen betreffen, kann ein Vertreter der Kleingärtner in beratender Funktion an der öffentlichen Sitzung teilnehmen, bei Verkehrsthemen ein Vertreter der Polizei; sieben Stadtvertreter und fünf Bürger sollen zum Tourismus- und Wirtschaftsausschuss gehören, wobei der Verein Kultur Rund um Tönning, der Runde Tisch und der Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe je ein Mitglied für die Wahl vorschlagen können; beratende Teilnehmer im neuen Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss haben kein Stimmrecht; bei Stadtvertretersitzungen soll nach eineinhalb Stunden eine Pause von zehn Minuten erfolgen und sie dürfen höchstens drei Stunden einschließlich Pausen dauern.

Schließlich erteilte das Gremium einmütig Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr von rund 6500 Euro zu. Im Rahmen des Jubiläumsjahres 2017 sollen Mitglieder als Dank für ihren jahrzehntelangen Einsatz Zuschüsse von Zweidrittel der Kosten für eine dreitägige Reise nach Oslo erhalten.

Bereits in der Hauptausschusssitzung hatte Bürgermeisterin Dorothe Klömmer berichtet, dass es immer schwieriger werde, Schausteller und Pferdehändler für den traditionellen Peermarkt zu gewinnen. Mery Ebsen (AWT) hatte angeregt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die an einem neuen Konzept feilen sollte. „Es wäre schade, wenn die bei vielen Touristen beliebte Veranstaltung wegbrechen würde. Die Mitglieder des Vereins Kultur Rund um Tönning würden sich bei der Weiterentwicklung einbringen“, so Ebsen.