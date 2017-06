ST. Peter-Ording : Wechsel an der Spitze der Tourismus-Zentrale

vergrößern 1 von 1 Foto: Elke Gerlach 1 von 1

Eine weitreichende personelle Weichenstellung nahm der Tourismus-Ausschuss von St. Peter-Ording in seiner jüngsten Sitzung vor. Er sprach sich dafür aus, dass Constanze Höfinghoff zum 1. Januar 2018 den Posten des Tourismus-Direktors von Rainer Balsmeier, gleichzeitig Bürgermeister des Badeorts, übernimmt. Sie ist seit August 2014 seine Stellvertreterin. Aufgrund der immer stärkeren Verdichtung der Tätigkeiten im Tourismus und der für die Gemeinde will man zu der bis 2009 bewährten Trennung der beiden hauptamtlichen Funktionen zurückkehren. Im Zuge der Verwaltungsstruktur-Reform war die Kommune 2009 gezwungen gewesen, das Amt des Tourismus-Direktors an das des Bürgermeisters zu binden, sonst wäre die Hauptamtlichkeit verloren gegangen. 2015 hatte St. Peter-Ording die Personalunion beibehalten.

Gemäß Gemeindeordnung hat die Kommune mit inzwischen nun über 4000 Einwohnern aber die Möglichkeit, wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister zu wählen. Allen Gremien der Gemeinde und der Verwaltung ist für die Zukunft an einer langfristigen und stabilen Organisationsform für den Bade- und Tourismusort mit seinen Herausforderungen gelegen. Das gilt besonders auch für die Hauptamtlichkeit des Bürgermeisters nach Ablauf der Amtszeit von Rainer Balsmeier am 30. April 2021. In der Sitzung musste die Hauptsatzung der Gemeinde und die Betriebssatzung der Tourismus-Zentrale (TZ) entsprechend geändert werden. Wolfgang Voutta (CDU) sprach Rainer Balsmeier gewissermaßen im Namen der Anwesenden seinen Dank aus, die Herausforderungen dieser Personalunion so wahrgenommen zu haben. Dabei schloss er Constanze Höfinghoff als „wirklich kompetente Fachkraft“ mit ein. Das sah das Gremium nicht anders und stimmte wie bei allen vorherigen Empfehlungsbeschlüssen einstimmig auch der Bestellung von Constanze Höfinghoff als hauptamtlicher Tourismus-Direktorin ab 1. Januar 2018 zu. Der Touristikerin zollte man in ihrer Abwesenheit hohe Anerkennung.

Auch ein zweiter wichtiger Beschluss wurde ebenfalls einstimmig gefasst: die Genehmigung des Tourismus-Entwicklungskonzepts (TEK). Für St. Peter-Ording als Tourismus- und Lebensort wären damit für die nächsten zehn bis 15 Jahre in die Zukunft weisende Weichen gestellt. Voraussetzung: Die Gemeindevertretung stimmt zu und auch die Rahmenbedingungen hinsichtlich der Tourismusstrategie des Landes und der kommunalpolitischen Vorgaben laufen dem mittel- bis längerfristig nicht diametral entgegen.

Bestandteil des Konzepts sind neben dem Hauptteil die Gutachten zum Thema Camping und Einzelhandel (wir berichteten). Dazu gehört dann nach seiner finalen Beschlussfassung auch das sich noch im Arbeitsprozess befindliche Strandentwicklungskonzept. Zum Entwurf vom 15. Mai sind aufgrund der Einwohnerversammlung am 31. Mai neben redaktionellen Änderungen noch wesentliche Ergänzungen in den Bereichen Kennzahlen zum Mehrwert Tourismus der Lokalen Tourismus-Organisation St. Peter-Ording/Eiderstedt, Digitalisierung und „kulturelles Erbe, Soziokultur, Baukultur und Bildende Kunst“. Rainer Balsmeier wies dazu auf den besonderen innovativen Ansatz, die Gesamtheit des Ortes einzubeziehen, sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit im Arbeitskreis und in der Einwohnerversammlung hin. Hans Halket Kraus (SPD) beurteilte das TEK als sehr positiv und regte an, das Dünenmanagement eventuell auch mit aufzunehmen. Er machte aber deutlich: „Das TEK ist nur dann so gut, wenn wir es mit Leben erfüllen.“ Für ihn gelte nicht, „immer höher, weiter und schneller“, sondern auch auf den Ort und die Entwicklung in den Ortsteilen zu schauen und dort „Größenverhältnisse“ im Blick zu haben. Weitere Hotels befürwortete er, noch mehr Ferienwohnungen beurteilte er weniger positiv. Wert sei zu legen auf Qualität und Verbesserung der Infrastruktur des Ortes.