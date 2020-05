Avatar_shz von hn

28. Mai 2020, 10:35 Uhr

Nordfriesland | Für Menschen mit Fluchthintergrund, die sich über Einstiegsmöglichkeiten in eine duale Ausbildung oder eine Beschäftigung informieren möchten, bietet die IHK Flensburg ein Webinar an. Es findet statt am 3. Juni ab 11 Uhr. Interessierte senden eine E-Mail mit vollständigem Namen, Wohnort und E-Mail-Adresse an yurteri@flensburg.ihk.de.