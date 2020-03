Bredstedt : Wasserwacht ist dreifacher Landessieger

Mit einem tollen Ergebnis kehren die Kinder und Jugendlichen von den Wettbewerben aus Lübeck zurück.

06. März 2020, 11:31 Uhr

Bredstedt | Beim Landeswettbewerb der Wasserwachten Schleswig-Holsteins waren die Bredstedter außerordentlich erfolgreich. Mit insgesamt fünf Mannschaften war die örtliche Wasserwacht in Lübeck angetreten.

Das waren die Kinder der Altersstufe I (8 – 10 Jahre) unter der Leitung von Maren Hansen und Bernd Ingwersen, die 3 Gruppen der Altersstufe II (11 – 13 Jahre) unter der Leitung von Siska Schley, Olaf Stadel und Tanja Schley mit Tim Homann und die Jugendlichen der Altersstufe III (14 – 16 Jahre) mit ihrem Gruppenleiter Peter Stropp.

Sowohl die Gruppe der Stufe I, die 1. Gruppe der Stufe II als auch die Gruppe der Stufe III belegten den 1. Platz. Der 2. Platz der Altersstufe II ging an die 3. Mannschaft der Bredstedter Wasserwacht, und die Gruppe 2 Stufe II belegte einen guten 4. Platz.

Im Sportbad St. Lorenz hatten die Teilnehmer im Schwimmteil zuvor ihr Können gezeigt, so zum Beispiel, , wie schnell sie schwimmen, wie sicher sie mit den verschiedenen Rettungsmitteln (Rettungsring, Rettungsboje und Rettungsleine) umgehen und wie gut sie hilflose Personen aus dem Wasser retten können. Neben den Gruppen aus Bredstedt starteten auch Mannschaften aus Kiel, Segeberg und Pinneberg.

Am Sonntag ging es dann für die Mannschaften auf den Landparcour. Hier wurden bei den Erste Hilfe Stationen Verletzte versorgt, Aufgaben zu Themen wie Strukturen des Deutschen Roten Kreuzes in Schleswig-Holstein, Mobilität in Hinsicht auf Umweltaspekte, Werte im Umgang mit anderen Menschen und den Baderegeln gelöst. Auch der Spaß durfte auf diesem Wettbewerb natürlich nicht fehlen, so dass es auch eine Spielstation in der Sporthalle gab.