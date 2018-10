Wasserverband: Werner Peter Paulsen ist neuer Vorsteher

von Stephan Bülck

05. Oktober 2018, 11:48 Uhr

Die viereinhalbstündige, konstituierende Verbandsversammlung des Wasserverbandes Treene in Osterwittbekfeld brachte einen Wechsel: Zum neuen Verbandsvorsteher wurde Werner Peter Paulsen (Altbürgermeister Nordstrand) gewählt. Er setzte sich in einer Stichwahl und nach einem komplexen Auszählverfahren gegen Carsten Carstensen-Wendt und Stefan Ploog durch.

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind: erster Stellvertreter Carsten Carstensen-Wendt (Schuby), zweiter Stellvertreter Horst Penger (Jagel) sowie die Beisitzer Heinz Günther Hansen (Ahrenviöl), Johannes Heinrich Jürgensen (Wittbek), Raoul Pählich (Treia), Stefan Ploog (Kropp), Rolf Stechmann (Hattstedt) und Peter Paul Tode (Wohlde). Zu Beauftragten zur Prüfung des Jahresabschlusses wurden Inka Gottburg-Heuer (Dörpstedt) – für den verabschiedeten Rainer Rahn – und erneut Joachim Maart (Elisabeth-Sophien-Koog) gewählt.

Verabschiedet wurden auch die Vorstandsmitglieder Johann Adolf Albertsen (Immenstedt) nach 15 Jahren im Vorstand, Reinhard Müller (Kropp) nach 24 Jahren und Erwin Meyer aus Stapel (zum zweiten Mal fünf Jahre im Vorstand).

Der neue Verbandsvorsteher Werner Peter Paulsen, bereits seit zehn Jahren im Gremium aktiv, dankte seinem Vorgänger im Amt Carsten Görrissen (Treia) anerkennend für dessen 20-jähriges Wirken im Verband. Paulsen hob dessen ruhige und besonnene Art hervor. Görrissen habe sehr viel geleistet, sei stets mit Bedacht vorgegangen und habe „den Verband gut vorangebracht. Es war eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit.“ Paulsen gegenüber unserer Zeitung: „Ich trete in große Fußstapfen. Es ist für mich eine große Herausforderung, und ich freue mich auf die Aufgabe.“ Seine Wahl sieht er als „Bestätigung für meine bisherige Arbeit“.

Gegründet 1968 – also vor genau 50 Jahren – als Wasserbeschaffungsverband, versorgt der Wasserverband Treene als 100-prozentiges kommunales Unternehmen inzwischen knapp 47 000 Menschen in 47 Kommunen zwischen Nordsee und Schlei mit Trinkwasser und ist in neun Mitgliedsgemeinden auch im Abwasserbereich tätig. Auskunft über die Geschichte gibt die im Juni an alle Haushalte verteilte Jubiläums-Broschüre „Wasser für Marsch und Geest“.

Sollte es irgendwann eine Neuauflage geben, dann würde mit Sicherheit das Jahr 2018 eine besondere Erwähnung finden. Denn die lange Trockenheit hätte zu Rekord-Abgaben bei 94 Prozent Wasserwerks-Auslastung geführt, teilt der Verband mit. Am 17. Juli folgte daraufhin der Aufruf an die Bevölkerung zum Wassersparen – mit Erfolg, denn die Tages-Abgaben gingen zurück. Schließlich kam nach langen Monaten der erste Regen am 28. Juli. Die Lage entspannte sich, die Abgabe blieb aber noch bis zum 8. August auf hohem Niveau.