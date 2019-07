Ockholm : Wasserstoff aus Windkraft

Die Gemeindevertreter stimmen einer B-Plan-Änderung zugunsten des Baus eines Elektrolyseurs zu.

von Udo Rahn

05. Juli 2019

Ockholm | Die Gemeindevertreter Ockholms haben in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig die erste Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 auf den Weg gebracht. Mit der Änderung, so Bürgermeisterin Claudia Weinbrandt, werde auf der bisherigen landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Landesstraße 191 – Bäderstraße – bei den vorhandenen zwei Windkraftanlagen der Gemeinde ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Elektrolyse“ ausgewiesen. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs wird das Büro effplan in Jübek beauftragt.

Am Erschließungsweg (gegenüber Hof Melfsen) soll auf etwa 2000 Quadratmeter ein Elektrolyseur mit Nebeneinrichtungen, wie Verdichter und mobilen Lagerpritschen, für die Produktion von Wasserstoff durch das Unternehmen GP Joule entstehen. Im Zuge des Wasserstoffmobilitätsprojektes „eFarm“ wird dann der lokal produzierte Windstrom zu Wasserstoff veredelt. Zusammen mit anderen lokalen Partnern will das Unternehmen in Nordfriesland eine Wasserstoff-Infrastruktur aufbauen, die die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung über die Logistik bis hin zum Einsatz im Verkehr umfasst (wir berichteten). Der Gemeinde werden keine Kosten entstehen.

Insgesamt plant das Unternehmen solche Anlagen an fünf Standorten im Kreis, so beispielsweise in Bosbüll, Ockholm oder Reußenköge, zu bauen. Das Gesamtprojekt, so die Claudia Weinbrandt, werde vom Wirtschaftsministerium zu 50 Prozent gefördert. 16 Millionen Euro sollen investiert werden. So sollen zwei wasserstoffbetriebene Busse angeschafft werden, die der Kreis Nordfriesland in den öffentlichen Nahverkehr eingliedern will, sowie weitere Fahrzeuge.

Alle durch die Mitglieder des Bau- und Wegeausschusses empfohlenen Maßnahmen, vor allem Splitt-Arbeiten, wurden inzwischen, so die Bürgermeisterin, erledigt. Es sei gute Arbeit geleistet worden. Die Kosten konnten von ursprünglich rund 100.000 Euro auf 38.374 Euro gedrückt werden. „Natürlich wurden nur die nötigsten Arbeiten gemacht, aber das reicht“, so Weinbrandt. Nachträglich stimmte das Gremium denn dafür.

Weiter votierten die Vertreter für den Zusammenschluss des Ortskulturringes (OKR) Ockholm mit dem OKR Langenhorn-Bargum-Lütjenholm. Die Kosten für die nötige Eintragung im Vereinsregister von rund 200 Euro wird die Kommune tragen. Der Grund: Die bisherige Vorsitzende des OKR Ockholm, Monika Thomas, hatte ihren Vorsitz aus persönlichen Gründen niedergelegt. Eine Nachfolgerin fand sich nicht. Kati Frenzel, die Vorsitzende des Ortskulturringes Langenhorn-Bargum-Lütjenholm, hatte bereits Einverständnis signalisiert.

Schließlich gab es für den III. Nachtrag des öffentlich-rechtlichen Vertrages des Schulverbandes Mittleres Nordfriesland, speziell die von der Stadt Bredstedt beantragte Änderung des Paragrafen 6, einstimmiges Votum dafür (wir berichteten).

Die Bürgermeisterin informierte, dass der Rufbus ab 1. August starten wird. In Ockholm werden die üblichen Haltestellen angefahren, aber auch noch weitere eingerichtet, wie beispielsweise am Süderdeich oder Hauke-Haien-Koog. Weitere sind in Planung. Der Bus wird auch in den Ferien fahren. Es ist noch eine Info-Veranstaltung in der Gemeinde vorgesehen. Ein Kümmerer habe sich bisher nicht gefunden, wo Claudia Weinbrandt. Ein Flyer werde noch herausgegeben.