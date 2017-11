Garding : Wasserstand ist kontrollierbar

vergrößern 1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

Mit einer ferngesteuerten Entwässerungsanlage soll ein besseres Wassermanagement auf Eiderstedt die verschiedenen Interessen von Vogelschutz, Landwirtschaft und Umweltschutz in Einklang bringen. Nach etlichen Jahren der Planung und Bauarbeiten konnte Umwelt- und Landwirtschaftsmininster Dr. Robert Habeck zusammen mit Vertretern des Deich- Hauptsielverbandes die Anlage in der Zentrale des Sielverbandes am gestrigen Mittwoch in Betrieb nehmen.

„Jahrelang gab es auf Eiderstedt starke Interessenskonflikte zwischen dem Natur- und Umweltschutz und der Nutzung des Landes durch die Landwirtschaft“, sagte Habeck. Bewegung sei vor gut fünf Jahren zur Befriedung der unterschiedlichen Sichtweisen durch eine Zielvereinbarung gekommen. „Die neue Technik erlaubt es, die Wasserstände von März bis Mitte August höher zu halten als bisher.“ Gleichzeitig werde die Entwässerung präziser. Eine vorsorgende Entwässerung, die in der Vergangenheit häufig zu Lasten des Vogelschutzes ging, falle damit weg, betonte der Minister aus Kiel. „Das ist für die Vogelwelt in diesem äußerst sensiblen Vogelschutzgebiet wichtig,“ ergänzte er.

Mit der neuen Entwässerungsanlage können die fünf Sielanlagen Köbsiel, Törpersiel, Reinsbüllsiel und Martjesiel kontrollierter gesteuert werden. „Die Anlage regelt das Wassermanagement innerhalb des Verbandsgebietes Tetenbüllspieker, das überwiegend im Vogelschutzgebiet liegt“, erläuterte Oberdeichgraf Jan Rabeler . Dabei werden die Wasserstände im Ober- beziehunsgweise Unterwasser der Stauanlage überwacht. Bei höheren Niederschlägen ermöglicht die neue Fernwirktechnik, dass die Schützanlage am Bauwerk rechtzeitig geöffnet wird.

Hierfür mussten jedoch die fünf Staubauwerke umgebaut und modernisiert werden, erklärte Ingenieur Christopher Meyers vom Ingenieurbüro Lindemann und Ulrich GmbH & Co.KG in Wilster. „So mussten die Anlagen mit modernen doppelten Hubschützen ausgerüstet und eine Stromversorgung für die Antriebstechnik und Steuerung verlegt werden“, erklärte Meyer. „Auch eine bauliche Anpassung der Stauanlage wurde vorgenommen. Zudem wurden die entsprechenden Steuerungspegel und die Software für die zentrale Steuereinheit entwickelt und installiert.“

Die Kosten für Umbauarbeiten und die technische Ausrüstung für alle fünf Entwässerungsanlagen betrugen etwa 1,2 Millionen Euro, wovon über 972.000 Euro vom Land Schleswig-Holstein beigesteuert wurden. „Die hohe Förderung durch das Land ist gleichzeitig für den Verband eine Verpflichtung, auf diesem Weg weiter zu machen“, sagte der Umweltminister Habeck. Weiter regte er an, dass die Wasserstände dort, wo keine signifikanten Auswirkungen zu Lasten der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung zu erwarten sind, weiter angehoben werden sollten.