St. Peter-Ording : Wassersportcenter: Podest statt Pfahlbau

Das Wassersportcenter in St. Peter-Ording soll auch künftig auf einem Podest stehen. Der Inhaber wünscht sich dagegen einen Pfahlbau.

18. Oktober 2018, 15:19 Uhr

St. Peter-Ording | Um den Bebauungs-Plan Nr. 80 für den Bereich Rochelsand am Ordinger Strand ging es in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung von St. Peter-Ording. Inhalt ist die Verlegung des Wassersportcenters wegen der ständig Richtung Festland wandernden Flutlinie. Bereits am 26. April war der Aufstellungsbeschluss gefasst worden, die Gemeinde ist also noch ganz am Beginn der Planungen. Doch nun wurde noch eine Änderung vorgenommen. Das Wassersportcenter soll doch nicht auf einem Pfahlbau mit einer Podesthöhe von sieben Metern errichtet werden, sondern es bleibt bei einem Podest mit einer Höhe von zwei Metern. Die Wassersportstation soll 160 Meter in Richtung Osten verlegt werden. Der Weiterbetrieb ist damit am neuen Standort bereits ab 2019 möglich. Die Gemeindevertretung folgte dem mehrheitlich vom Tourismusausschuss gefassten Empfehlungsbeschluss bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Tim Schäfer (AWG) hatte noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass der Pächter den jährlichen Abbau zum Herbst wegen der Winterstürme und den Aufbau im Frühjahr hatte vermeiden wollen und deswegen einen Pfahlbau vorgeschlagen hatte.

Die Verkehrssituation im Ort war ebenfalls ein Thema der Sitzung. In der Einwohnerfragestunde wiesen Bürger auf die extreme Belastung der Straße „Im Bad“ und den schlechten Zustand der Radwege im Ort hin. Weitere Kritikpunkte waren die Situation beim Bahnübergang Süd, wo es vor allem für Fußgänger und Radfahrer brenzlig werden kann, der Kreuzungsbereich Dorfstraße und Heedweg sowie Pestalozzistraße sowie die Parksituation beim geplanten Familientreff an der Strandpromenade. Wie Bürgermeister Rainer Balsmeier erklärte, gibt es Hoffnung, dass der Radweg an der Eiderstedter Straße zwischen Marktplatz und Wittendün sowie in einem zweiten Abschnitt vom Dorf in Richtung Einmündung der Straße saniert wird. Die Erneuerung der Radwege insgesamt allerdings koste nach bisherigen Schätzungen rund eine Million Euro.

Dass die Gemeindevertretung das Thema Verkehr ernstnimmt, zeigt auch, dass nun eigens ein Verkehrsausschuss eingerichtet werden soll. Er soll vom Bauausschuss getrennt werden. Die CDU-Fraktion hatte einen Antrag in der Sitzung gestellt. Balsmeier war zuvor auf das Thema eingegangen und hatte die rechtlich notwendigen Schritte erläutert.

In seinen Mitteilungen ging Balsmeier noch auf die Probleme auf der Bahnstrecke Husum-St. Peter-Ording. Dort ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Zugausfällen gekommen (wir berichteten). Gespräche mit Nah SH hätten keine befriedigende Auskunft ergeben. Die Ausfälle seien auf Personalprobleme zurückzuführen. Der jetzt zur Vertretung eingesetzte Sylt-Shuttle sei nicht barrierefrei, aber dessen Personal sei auf anderen Fahrzeugen nicht einsetzbar, weil sie die dafür erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Befriedigend sei ein „nicht barrierefreier Zug“ gegenüber „gar keinem“ jedenfalls auch nicht.

Die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments wurde einstimmig angenommen. Bei einer Enthaltung stimmte das Gremium ferner für einen Seniorenbeirat. Zudem befürworteten die Gemeindevertreter den Vertrag mit der Kirchengemeinde über den Einsatz und die Finanzierung des Jugendpflegers.