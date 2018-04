Husum: leser fragen – Politiker antworten : Was tun die Husumer Parteien für Senioren?

Leser fragen, Politiker antworten: Die heutigen Fragen drehen sich um den Themenkomplex Pflege und Mobilität in Husum.

von Friederike Reußner

04. April 2018, 10:00 Uhr

Leser fragen, Politiker antworten: Matina Wippermann von der Lokalen Allianz für Demenz beim Diakonischen Werk Husum möchte von den Parteien wissen, wie sie sich zum Themenkomplex „Pflegenotstand“ positionieren. Sie fragt – auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels – ob und wie künftig der Aufbau ehrenamtlicher Begleitdienste gefördert wird, für alte Menschen, Menschen mit Beeinträchtigung und Menschen mit Demenz. Weiterhin interessiert sie, was getan wird, um diesen Menschen in Husum und Umgebung künftig die weitere Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen (Fahrdienste etc.)? Außerdem möchte sie wissen, ob und wo bezahlbarer Wohnraum für Senioren in angemessener Umgebung angeboten wird?

Horst Bauer, SPD:

„Die Sicherstellung der Pflege älterer Menschen stellt auch in Husum eine große Herausforderung dar, die nur gemeinsam mit Pflegekassen, Land, Kreis und weiteren Beteiligten zukunftssicher gelingen kann.

Die Stadt Husum leistet einen Beitrag durch das Vorhalten eines der letzten kommunalen Alten- und Pflegeheime in ganz Schleswig-Holstein. Der Fachkräftemangel in der Pflege wird nur zu bewältigen sein, wenn sich einerseits die Arbeitsbedingungen in der Pflege einschließlich der Gehälter deutlich verbessern. Als Stadt Husum unterstützen wir gemeinsam mit dem für diese Fragen zuständigen Kreis Nordfriesland Initiativen von Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und Leistungsanbietern.

Der ÖPNV wird künftig die Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen in der Mobilität besser berücksichtigen und zu festen Taktzeiten erfolgen. Ergänzt wird das Angebot durch den Rufbus. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dies schrittweise umgesetzt werden muss.“

Christian Czock, CDU:

„Die CDU unterstützt in jedem Fall den Aufbau von ehrenamtlichen Begleitdiensten. Zum Thema Fahrdienste verweisen wir auf die neue Ausschreibung für den ÖPNV, dort wird es bessere Anbindungen geben als Erleichterung für die Menschen, die den Bus nutzen.

Der bezahlbare Wohnraum ist für die CDU ein Schwerpunktthema, es betrifft neben den Senioren auch die Alleinerziehenden und alle, die sich keinen teuren Wohnraum leisten können. Die CDU ist hier fortlaufend im Gespräch mit einem externen Wohnungsbauunternehmen, dieses ist bereit, in Husum sozialen und bezahlbaren Wohnraum zu bauen. Hier ist noch die Frage des Grundstücks zu klären.“



Frank Hofeditz, Grüne:

„Das Thema hat verschiedene Aspekte:

1. Wir setzen uns für die Aus- und Weiterbildung für Alten- und Krankenpflegekräfte ein, sowie die Qualifizierung von nicht gelernten, aber geeigneten Personen.

2. Es gibt vor Ort keine Altenpflegeschule, die nächste ist in Heide. Wir sollten uns mit allen Beteiligten dafür einsetzen, dass wir einen Ausbildungszug nach NF, möglichst nach Husum bekommen.

3. Die Förderung ehrenamtlicher Strukturen gelingt bereits einigermaßen bei der Pflegediakonie. Grundsätzlich ist das aber zu wenig, und wir sollten überlegen, ob der Aufbau einer sozialräumlichen Arbeit wie in der Jugendhilfe und Behindertenhilfe auch für die Seniorenarbeit eine gute Lösung wäre. In den genannten Bereichen ist die ehrenamtliche Arbeit fester Bestandteile der Hilfestrukturen.

4. Wohnraum in Husum ist und bleibt knapp. Wir haben und werden uns weiter dafür einsetzen, dass es bei größeren Bauprojekten einen gewichtigen Anteil an bezahlbarem Wohnraum gibt. Wir möchten eine städtische Wohnungsbaugesellschaft gegründet sehen, um dem großen Bedarf an bezahlbaren Wohnungen besser gerecht zu werden.“

Reimer Tonder, WGH: „Das wird seitens der WGH auch mit Sorge gesehen. Wir halten das in Würde alt werden für eine Aufgabe der Gesellschaft. Zu den genannten Beispielen: Es gibt bereits Angebote für Begleitdienste in Husum (Malteser, Pflegediakonie, Pflegedienste). Der Aufbau von ehrenamtlichen Begleitdiensten sollte von diesen Einrichtungen gefördert werden. Aber auch private Initiativen sind ausdrücklich zu begrüßen, zum Beispiel die Organisation von Fahrdiensten. Ob und in welchem Umfang ein Rufbus organisiert werden kann, wird nach Einführung des neuen ÖPNV beraten werden.

Für bezahlbaren Wohnraum braucht es Förderprogramme des Bundes beziehungsweise des Landes. Für die Stadt besteht einzig die Möglichkeit, Flächen für geförderten Wohnungsbau einzuplanen. Eine andere Möglichkeit ist es, städtische Flächen in Erbbaupacht an Wohnungsbaugesellschaften zu geben. Ein entsprechender Beschluss liegt vor. Für das Gelände des jetzigen Kreisgesundheitsamtes liegt ein Antrag der WGH vor, dort nach dem Erwerb des Grundstücks zwischen 20 bis 30 Sozialwohnungen festzuschreiben. Es gibt aber weiter Handlungsbedarf, die WGH bleibt dran.“

Peter Knöfler (SSW):

„Der Pflegenotstand hat wenig mit dem demographischen Wandel zu tun, sondern viel mehr mit der zu niedrigen Anerkennung (siehe Bezahlung) der Pflegekräfte in unserem Land. Dringend werden bessere Personalschlüssel auch in der ambulanten Pflege benötigt, damit die Arbeitsbedingungen der Schwestern und Pfleger erträglicher werden. Ehrenamtliche Begleitdienste sind wichtig und löblich; Ambulante Hospiz-Dienste unerlässlich. Niemals kann aber das Ehrenamt professionelle Pflege ersetzen.

Der SSW fordert von Bund und Land energischere Anstrengungen, um die immer katastrophalere Entwicklung aufzuhalten.

Mehr bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum für Senioren zu schaffen, ist eine unerlässliche Aufgabe. Aber ohne größere Förderprogramme kommen wir nicht schnell genug voran.“