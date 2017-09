Jagdschein : Was Frauen an der Jagd so reizt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Schon seit Langem verzeichnen Vania und Alfred Reichert in ihrer 2011 eröffneten Jagdschule Langenhöft einen vermehrten Zulauf von Frauen – sowohl im Langzeitkurs, der über sechs Monate geht, als auch im Kompaktseminar, in dem drei Wochen lang intensiv für die Jagdscheinprüfung gebüffelt wird. Theorie und Praxis sind dabei nicht ohne. Grund genug, einmal nachzufragen, was gerade Frauen an der Jagd reizt. Dabei kam die Liebe zur Natur ebenso zur Sprache wie das Faible für Jagdhunde und das Thema Fleischkonsum.

Laura Lorenzen (18) aus Oldersbek hat ihren Jagdschein schon vor zwei Jahren gemacht. Lange darüber nachdenken musste sie damals nicht, denn Vater und Onkel sind Jäger und nahmen Laura schon früh mit zur Treibjagd. Selbst die Prüfung abzulegen, war für die Auszubildende zur medizinischen Fachassistentin fast selbstverständlich. In diesem Jahr geht sie erstmals als Jägerin mit zur Treibjagd. „Darauf bin ich schon sehr gespannt“, sagt Laura, die letztes Jahr ihren ersten Bock schießen durfte und mit zur Entenjagd war. Ihre Ziele sind klar definiert: „Ich möchte die Natur schützen, den Wald hegen und selbst erlegen, was ich an Fleisch esse“, sagt sie. Außerdem schätzt sie die sorgfältige Ausbildung der Jagdhunde. Ihre Vorliebe gilt dem Deutsch Drahthaar, der schon lange bei der Jagd eingesetzt wird.

Lana Tewes (19) aus Süderstapel hat ebenfalls ein Faible für Jagdhunde – bei ihr ist es der Kleine Münsterländer – und eine starke familiäre „Vorbelastung“: „Mein Vater und der Opa sind begeisterte Jäger und Angler. Wir sind seit unserer Kindheit mit der Jagd vertraut“, sagt Lana und spricht damit auch für ihre beiden Schwestern. Selbst wenn die Familie Urlaub in Schweden machte, ging es für das Abendessen auf die Elchjagd. Der Wildfleisch-Geschmack ist Lana so vertraut, dass sie auf andere Fleischsorten wenig Lust hat. Sie möchte sich selbst mit Wildbret versorgen können – und das ganz bestimmt nicht aus dem Supermarkt. „Das mag für Laien etwas komisch klingen, ist aber ein ganz wichtiger Punkt“, sagt Vania Reichert, denn auch sie erstaunt es immer wieder, wie viele Menschen Fleisch essen, von dem sie nicht mal ansatzweise wissen, in welchem Umfeld das Tier aufgewachsen ist und unter welchen Bedingungen es getötet und verarbeitet wurde. „Diese Fragen kann ein Jäger mit gutem Gewissen beantworten.“

Natalie Bäte (43) aus Bondelum verfolgt in erster Linie ein berufliches Interesse: „Mein Mann Thorsten betreibt eine Jagdhundeschule. Ich unterstütze ihn bei der Ausbildung und immer öfter auch bei den Prüfungen – dafür brauche ich den Jagdschein“, erklärt sie. „Zudem gibt es für mich nichts Schöneres, als Wildfleisch auf den Tisch zu bringen, das Thorsten selbst im Wald erlegt hat“, sagt die zweifache Mutter, die von Beruf Visagistin ist und vorher in einer Parfümerie tätig war. „Ich mag beide Welten“, sagt sie. Adrett zurechtgemacht und wohl duftend fühlt sie sich ebenso wohl in ihrer Haut, wie ungeschminkt und in zünftigen Jagdklamotten draußen im Wald. Für sie ist diese Ausbildung aufgrund ihrer hohen Ansprüche so etwas wie das „grüne Abitur“. Thorsten Bäte findet, dass die Jagd viel mit Ethik und Moral zu tun hat und so sieht es auch Vania Reichert: „Die Jagd ist kein Hobby. Sie ist Leidenschaft mit großer Verantwortung“, sagt sie ihren Schülerinnen immer wieder mit Nachdruck.

Sie ist stolz darauf, dass sich gerade die Mädels in den Kursen so wacker schlagen, obwohl die Schießdisziplin für Frauen aufgrund ihrer weiblichen Konstitution und der eher maskulinen Ergonomie der Waffen deutlich schwieriger ist. Die zierliche Lana muss deshalb die Flintenprüfung noch einmal wiederholen. Im Schießkino der Jagdschule wird sie von Momme Leba aus Oldersbek gezielt darauf vorbereitet. Alle sind voller Zuversicht, dass sie es beim nächsten Anlauf schafft. „Wir sind hier wie eine große Familie und helfen einander, wo es geht“, sagt Momme. Er schätzt besonders die Kameradschaft unter Jägern und dass man sich aufeinander verlassen kann. Und weil es immer mehr Frauen gibt, die mit Begeisterung zur Jagd gehen, möchte Vania Reichert nun einen Stammtisch für Jägerinnen ins Leben rufen. „Gemeinsam können wir sicher viel dafür tun, dass die ewigen Vorurteile und Klischee gegenüber der Jagd endlich der Vergangenheit angehören“, hofft sie.