Jahresrückblick : Was die Husumer 2017 bewegt hat

erstellt am 28.Dez.2017 | 07:00 Uhr

Wenig Parkplätze, viel Wind um den Dockkoog, ein Dichter und ein Klotz sowie eine nicht existente Bombe – das bewegte die Husumer 2017:

Das Park-Problem

Seitdem das Innenstadt-Parkhaus weg ist, durchläuft die Storm-Stadt in punkto Stellflächen eine Durststrecke, bis das Shopping-Center fertig ist – der Wegfall von 600 Plätzen lässt sich nicht so einfach kompensieren. Dennoch zeigten sich Verwaltung und Politik auf der Suche nach Ersatz-Flächen kreativ: Der Porrenkoog-Platz hat sich bemerkenswert entwickelt, das Paulsen-Grundstück in der Poggenburgstraße steuerte ebenfalls seinen Anteil bei. Und südlich der Marschbahngleise soll der Bereich Harmsens Koppel zur legalen Parkfläche umgebaut werden. „Entdeckt“ wurde auch die freie Fläche hinter der Ladestraße, die allerdings der Deutschen Bahn gehört. Nicht so gut angenommen zeigt sich der Platz Ecke Osterende/Kuhsteig, dessen zwölf Stellflächen selten voll belegt sind. Dafür wird in Groß- und Norderstraße gerne „wild“ geparkt. Das alles wird wohl erst besser werden, wenn das neue Parkhaus eröffnet wird – im Frühjahr 2019.

Rund um den Dockkoog

Viele Köche verderben den Brei, sagt ein Sprichwort. Und beim Thema Dockkoog kochen wirklich extrem viele mit. Nicht nur der Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN), dessen Deichverstärkungspläne entscheidend für alles Weitere sind, was noch auf dem Areal geschehen wird. Oder der Besitzer des dort gelegenen Nordseehotels, der im Oktober mit der Ankündigung überraschte, in sein Haus 2018 massiv investieren zu wollen, obwohl es ja eigentlich bis 2023 einem Hotel-Neubau zu weichen hat. Dann der Camping-Platz. Zu allem Überfluss auch noch eine Erbengemeinschaft, der ein Teil der Fläche gehört, auf dem das alles stattfinden soll. Und die die Ländereien erst einmal herausrücken muss, bevor überhaupt irgendetwas passiert. Das sieht für die Verantwortlichen nach einer neuen Herausforderung für kommendes Jahr aus. Und danach, dass dieses Thema wohl auch im Jahresrückblick 2018 unserer Zeitung eine wichtige Rolle spielen wird.

Ein Dichter hat Geburtstag

Für Dr. Christian Demandt war es gewiss das bewegteste Jahr, seit er Sekretär der Theodor-Storm-Gesellschaft ist. Wäre Husums berühmtester Sohn 2017 doch 200 Jahre alt geworden, und das musste natürlich gefeiert werden – mit Theater- und Musikaufführungen, Lesungen und Vorträgen. Höhepunkt war die große Geburtstagsparty im Rathaus mit Ministerpräsident Daniel Günther. Schade nur, dass Prof. Karl Ernst Laage nicht mehr dabei sein konnte. Der Ehrenpräsident der Storm-Gesellschaft starb im Jubiläumsjahr des Mannes, der sein Leben so wesentlich mitbestimmte.

Ein klotziges Finanzamt

In den meisten Orten fühlt sich die Hälfte der Einwohner als Hobby-Fußball-Bundestrainer, in Husum sind sie alle Hobby-Architekten: Das legten zumindest die Kommentare nahe, die auf die Vorstellung des Sieger-Entwurfs im Wettbewerb um den Finanzamts-Neubau erfolgten. „Klotz“, „moderne Platte“, „schnöder Allerweltsbau“, „passt nicht zu den Baudenkmälern“ schimpften die Bürger – und manche forderten gar eine Volksabstimmung, ob das nun so errichtet werden dürfe oder nicht. Keine Gnade erfuhr die Expertengruppe, die den Entwurf gekürt hatte, über Wochen zog sich ein Strom an Leserbriefen hin. Der ebbte erst allmählich ab, und am Ende wird wohl doch alles so gebaut wie geplant. Jedenfalls brachte der Aufruf der Husumer Nachrichten, bessere Entwürfe zu Papier zu bringen und einzusenden, nicht die erhofften Ergebnisse. Aber am wichtigsten für die Stadt ist ohnehin, dass das Finanzamt Nordfriesland in Husum seinen Hauptsitz hat.

Großeinsatz im Zentrum

Jetzt ist der Terror auch in Husum angekommen, mag der eine oder andere gedacht haben, als am 31. Mai gegen Mittag ein Mann mit seinem Auto mehrmals den Tine-Brunnen umrundete und dabei aus dem offenen Fenster rief, dass er eine Bombe an Bord habe. Die Polizei musste von einem Ernstfall ausgehen und tat, was in solchen Fällen zu tun ist. Während vier Polizeiwagen zum Marktplatz fahren und den Geisterfahrer stoppen sollten, gingen weitere Ordnungskräfte daran, die umliegenden Geschäfte zu evakuieren und den Einsatzort großflächig abzusperren. Aufgrund der Drohungen des Mannes wurde darüber hinaus der Kampfmittelräumdienst aus Kiel angefordert. Erst gegen 17.30 Uhr dann die Entwarnung: Der offenbar psychisch kranke Mann wurde in der Krämerstraße von einem Zivilfahrzeug der Polizei gerammt, er selbst überwältigt. Und kurze Zeit später stand auch fest: Es befand sich keine Bombe im Inneren des Wagens.