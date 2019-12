Was Bredstedt 2019 bewegt hat

Insektenschutz, Ärztemangel, zahlreiche Bauprojekte und Menschliches – das sind Themen, die auch im Jahr 2020 eine Rolle spielen werden

von Stephan Bülck

30. Dezember 2019, 16:52 Uhr

Es wird viel gebaut in Nordfriesland im Jahre 2019. Das hat nicht nur Vorteile. Die Häuser werden größer, das wenige natürliche Grün drumherum weicht vermeintlich pflegeleichteren Pflasterungen oder Steingärten. Das schafft neue Probleme – in erster Linie für die Natur. Plötzlich sind Bienen wieder im Gespräch, seit den Menschen bewusst wird, wie wichtig sie für das (Über-)Leben sind. Kleine Tüten mit bienenfreundlichen Samen zum Einpflanzen werden verteilt. Streuobstwiesen und Insektenhotels entstehen. Bredstedt macht mit, Bordelum, Nordstrand und andere Gemeinden auch. Und selbst Landwirte sind dabei. Blühflächen für Insekten entstehen dort, wo man ihnen zuvor mit Pestiziden zu Leibe gerückt ist. Renaturierung im Kleinen. „Häufiger den Rasenmäher stehen lassen, Gras und Pflanzen sich selbst überlassen“, rät eine Expertin aus dem Naturzentrum Bredstedter Kommunalpolitikerin in einer Sitzung. „Hier finden Insekten dann das, was sie wirklich benötigen.“

Der Ärztemangel in der Region betrifft auch Bredstedt. Warteschlangen vor den Praxen, manchmal bis auf den Bürgersteig, stellen die Geduld der Patienten auf die Probe – und die der überlasteten Allgemeinmediziner sowieso. Mehrfach ist die dramatische Unterversorgung auch Thema in den Ausschüssen und Sitzungen der Bredstedter Stadtvertreter, mahnen Seniorenbeirat und Betroffene beider Seiten in den Gremien. Der Lösungsansatz klingt einfach: Den Standort für junge Mediziner attraktiver machen. Aber wie? Darauf gibt es (noch) keine Antworten.

Auch nicht im benachbarten Langenhorn. Hier freuen sich die Einwohner zwar, dass aus ihrem ehemaligen Amtsgebäude jetzt ein Ärztehaus geworden ist. Die Gemeinde hat das Mobiliar in dem in privater Hand befindlichen Gebäude bezuschusst. Doch die sich hier ansiedelnden Allgemeinmediziner sind ohnehin schon lange im Ort und ziehen nur um. Was sein wird, wenn sie in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen werden, steht in den Sternen.

Die Gemeinde Sönnebüll schmunzelt über ein Verkehrsschild. Ein Unbekannter hatte in einer Nacht-und-Nebel-Aktion unter dem 30-er-Zone Schild in der Dorfstraße eine Eigenkonstruktion mit der Aufschrift „…gilt auch für Mutti´s mit wenig Zeit“ angebracht. Verboten, sicherlich. Aber seine Wirkung verfehlt es nicht.

Und die Bredstedter Ausschuss-Mitglieder können sich nicht dazu durchringen, den Kreisverkehr nahe des Bahnhofs mit einer Skulptur nach einem Entwurf des Karikaturisten Peter Butschkow zu schmücken. Sie zeigt einen windschiefen Baum, an dem sich ein fliegendes Schaf klammert. Jetzt steht hier eine Tanne.

Mobilität ist auch 2019 das Thema. Die Deutsche Bahn tauscht Anfang April gleich drei in die Jahre gekommene Eisenbahnbrücken, praktisch über Nacht, aus. Zwei in Breklum, eine in Bredstedt – und alle auf der ohnehin schon gebeutelten Marschbahnstrecke von Hamburg nach Westerland. Doch das „Brückenballett“ klappt wie am Schnürchen. Regina und Richard Stropp aus Breklum verpachten für die Dauer des Austauschs im Maadeweg ihren Vorgarten an die Deutsche Bahn. Hier ist nämlich eine der Brücken zwischengeparkt. Derzeit läuft noch die aufwändige Sanierung der Strecke zwischen Bredstedt und Klanxbüll.

Zahlreiche Baumaßnahmen wurden hingegen abgeschlossen. Dazu gehören die erste sturmflutsichere Klimawarft des Landes auf der Hallig Nordstrandischmoor, der Markttreff auf Hallig Hooge, das Bordelum-Hus, der Radweg zwischen Dörpum und Lütjenholm sowie in Bredstedt der neue Marktpavillon, die neue Kita und die Sanierung der St.-Nikolai-Kirche.

Emotional und zutiefst menschlich sind diese Momente des Jahres 2019: Lola Carl (3) ist seit ihrer Geburt schwerstbehindert. Sie ist blind, kann weder aus eigener Kraft sitzen noch laufen und muss über eine Magensonde ernährt werden. Im Kampf um die nötige Hilfe und Ausstattung findet Mutter Annett Carl Gehör bei Freunden und Fremden, die ihr nach einem Aufruf mit vielen Aktionen und Sammlungen helfend zur Seite stehen.

Leah Petersen (14) aus Joldelund und ihr Zwergpudel Kiss (5) werden gemeinsam Landesmeister in der Hundesport-Disziplin Agility. Sie trainiert beim Allgemeinen Hunde-Club Nordfriesland in Hattstedt und startet auch international.

Auf Nordstrand gründen 60 junge Nordstrander eine Landjugendgruppe, die 14. Ortsgruppe in Nordfriesland.

Und ein letzte Mal tritt im Januar 2019 beim Nordstrander Neujahrsempfang das Original Willi Asmussen (94) mit seiner berühmten Teufelsgeige auf.