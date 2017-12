Interview : „Was am Ende zählt, ist ein starkes Team“

vergrößern 1 von 1 Foto: Wagner 1 von 1

von Patricia Wagner

erstellt am 28.Dez.2017 | 15:00 Uhr

Eva-Maria Kühl, Vorsteherin des Amtes Nordsee-Treene und Bürgermeisterin von Ostenfeld, wirft einen Blick zurück in das vergangene Jahr, in dem die Kommunalpolitikerin selbst besonders gefordert wurde. Doch auch 2018 müssen in der Treene-Region neue Wege beschritten und alte gefestigt werden, erklärt sie.

Frau Kühl, was hat Sie als Bürgermeisterin und auch als Amtsvorsteherin im vergangenem Jahr besonders gefreut?

Als Bürgermeisterin bin ich sehr froh darüber, dass wir den Schulneubau in Ostenfeld realisieren und beginnen konnten. Man kann jetzt endlich Stein für Stein sehen, wie die neue Schule entsteht. Es ist ein ganz herausragendes Projekt für die Region.

Natürlich freuen wir uns als Gemeinde auch über die neue Ortsdurchfahrt. Und über die ersten Leerrohre, die zu sehen sind für den Breitbandausbau, der hoffentlich im kommenden Jahr Form annimmt.

Gesundheit ist ein hohes Gut und dass Ralf Heßmann wieder genesen ist, freut uns. Da er aber den Posten des Amtsvorstehers zum 1. August niedergelegt hat und ich dann im September einstimmig nach langer Zeit als seine Vertreterin zur Amtsvorsteherin gewählt wurde, war das schon ein besonderer Tag für mich – und eine Bestätigung meiner Arbeit, die ich als Vertretung gemacht habe. Nun hoffe ich, dass ich den Anforderungen gerecht werde. Ich versuche mein Bestes zu geben und bemühe mich, für alle ein offenes Ohr zu haben. Nicht alle Anliegen und Probleme können gleich und überhaupt zur Zufriedenheit aller gelöst werden, aber wir wollen zusammen im Team daran arbeiten.

Worüber haben Sie sich 2017 am meisten geärgert?

Vor allem darüber, dass, nachdem wir im Amtsausschuss einen neuen Leitenden Verwaltungsbeamten (LVB) bestimmt hatten, der Kandidat dann sehr kurzfristig abgesagt hat. Das war für mich ein sehr enttäuschendes und frustrierendes Erlebnis. Es ist einfach schade, wenn ein Kandidat, der so weit in einem aufwendigen Bewerbungsverfahren nach vorne rückt und dann gewählt wird, es sich plötzlich anders überlegt. Für das Amt ist das traurig und ein Stück weit beschämend.

Was muss Ihrer Auffassung nach im kommenden Jahr am dringendsten angepackt werden?

Ganz klar die Wahl eines neuen LVB’s für das Amt Nordsee-Treene, damit wir Ende 2018, wenn Claus Röhe in den Ruhestand gegangen ist, jemanden haben, der schon etwas eingearbeitet ist.

Dann muss natürlich der Breitbandausbau vorangetrieben werden.

Ein weiterer Punkt ist die Ausweitung der E-Mobilität und des öffentlichen Personen-Nahverkehrs. Die erfolgreiche Einführung des Rufbusses liegt mir dabei besonders am Herzen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen aus den ländlichen Gebieten zentrale Orte wie Husum möglichst oft auch ohne Auto erreichen können. Da denke ich, gibt es ein gutes Konzept, das 2018 umgesetzt werden soll. Allerdings müssen wir alle mithelfen, dass jedermann von diesem Konzept erfährt, damit es auch genutzt wird.

Auch ist die Konversion der Kaserne in Seeth ein ganz wichtiges Thema. Dort dürfen die Lichter nicht ausgehen. Wenn das Land Schleswig-Holstein im kommenden Jahr die Türen zumacht, dann sollten Nachnutzer gleich beginnen können, dieses Projekt ist sehr wichtig für die ganze Region.

Am 6. Mai steht die Kommunalwahl an. Und bis zum 12. März müssen alle Vorschläge eingereicht sein. Lassen Sie sich erneut als Bürgermeister- beziehungsweise Amtsvorsteher-Kandidatin aufstellen?

Ja, als Bürgermeisterin lasse ich mich wieder aufstellen. Was das Thema Amtsvorsteherin angeht, muss ich mal schauen, wie sich der neue Amtsausschuss zusammensetzt und wie man dann, was eine erneute Kandidatur betrifft, an mich herantritt. Natürlich spielt auch eine große Rolle, wie meine Familie dazu steht. Auf jeden Fall, waren die vergangenen Monate für mich sehr lehrreich, und die Arbeit macht mir viel Freude. Interesse besteht also.

Was haben Sie sich für 2018 persönlich vorgenommen?

Ich möchte mehr an meinem Zeitmanagement arbeiten und mir mehr Freiräume schaffen – für mich selbst und meine Familie. Vorgenommen habe ich mir, meine Vertreter etwas mehr einzuspannen, um die Arbeit als Bürgermeisterin und auch als Amtsvorsteherin auf mehreren Schultern zu verteilen.

Eine gute Fee fragt Sie nach Ihren Wünschen. Welche wären das?

Glück, Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit für meine Familie und alle, die ich kenne. Außerdem Frieden und eine verantwortungsvolle Weltpolitik aller Beteiligten. Und da ich aus einer Landwirts-Familie komme, wünsche ich mir auch schlichtweg trockeneres Wetter als in diesem Jahr und mal wieder einen schönen warmen Sommer.

Außerdem hoffe ich, dass wir gut durch die Kommunalwahl kommen und Gemeindevertreter finden, die die Ärmel hochkrempeln und für die Region und die Gemeinden im Amt Nordsee-Treene etwas bewegen wollen. Was am Ende zählt, ist, dass Gemeinde- und Amtsmitarbeiter ein starkes Team bilden, jeder für sich und gemeinsam für uns alle.