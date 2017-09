Wärmeverbrauch : Warum Heizen in Husum viel kostet

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Stefan Petersen

erstellt am 07.Sep.2017 | 09:00 Uhr

Husum ist abgerutscht. Von Platz eins im Jahr 2013 auf Platz 13 im vergangenen Jahr. Und das ist eine gute Nachricht: Es geht bei dieser Negativ-Rangliste – erhoben durch den Energie-Dienstleister Techem – nämlich um den durchschnittlichen Wärmeverbrauch in der Storm-Stadt. Die schlechte Nachricht: Groß verbessert haben sich die Werte in den Jahren 2014 bis 2016 leider nicht. Nur sind andere Städte schlechter geworden.

Einen echten Sprung in Richtung Einsparung gab es nur von 2013 auf 2014, als der Verbrauch von 184,42 auf 155,16 Kilowattstunden pro Quadratmeter sank – was jedoch nur eine Verbesserung auf Platz zwei bedeutete. 2015 und 2016 blieb der Verbrauch mit 157,06 beziehungsweise 156,65 Kilowattstunden pro Quadratmeter konstant.

Das Land zwischen den Meeren nimmt seit Jahren eine Spitzenstellung in den Techem-Statistiken ein. 2016 finden sich Itzehoe, Rendsburg und Schleswig auf den Plätzen zwei, drei und fünf. 2015 waren gar die ersten fünf Ränge von Städten in Schleswig-Holstein belegt. Das überrascht angesichts des rauen regionalen Klimas eigentlich nicht. Allerdings ist das Wetter laut Techem nicht allein der Grund für den hohen Verbrauch. Maßgebliche Einflussfaktoren seien neben der Bausubstanz und energetischen Qualität der Gebäude die Technik zur Wärmeerzeugung und das Verbrauchsverhalten der Bewohner, sagt Geschäftsführer Frank Hyldmar.

„Generell sind die Verbraucher vor Ort keine Verschwender“, nimmt Matthias Matthiessen von den Stadtwerken die Husumer in Schutz. „Die hohen Werte sind zu großen Teilen auf die klimatischen Verhältnisse zurückzuführen – und größere Sprünge entstehen zum Beispiel durch sehr kalte Winter.“

Nach Angaben der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein besteht aber auch bei überdurchschnittlich vielen Häusern im Kreis Nordfriesland Sanierungsbedarf. Mehr als 25.000 Immobilien wurden zwischen 1950 und 1979 gebaut. „In der Zeit gab es noch keine Wärmeschutzverordnung und an erneuerbare Energien war auch noch nicht zu denken“, sagt Diplom-Ingenieurin Carina Vogel vom Referat Energie. In der Regel seien die Häuser aus dieser Zeit, in der ein großer Bauboom herrschte, nicht ausreichend gedämmt.

Dennoch: Einfluss auf den Verbrauch haben Bewohner auch über ihr Heizverhalten. „Schon wenige Grad machen einen großen Unterschied“, so das Umweltbundesamt. Im Wohnbereich seien 20 bis 22 Grad Celsius ausreichend. Nachts oder bei längerer Abwesenheit kann die Temperatur auf 17 bis 18 Grad gesenkt werden – nicht weiter, da sonst zu viel Energie zum Wiederaufheizen benötigt wird und das Schimmelrisiko steigt.