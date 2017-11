Modernisierung der nordfriesischen Kliniken : Warten auf Förderbescheide: Modernisierung der Kliniken in Nordfriesland vor dem Start

vergrößern 1 von 1 Foto: volkert bandixen 1 von 1

erstellt am 18.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Die Vorarbeiten für eine umfassende Modernisierung der beiden Kreis-Kliniken in Niebüll und Husum sind auf einem guten Weg. Diese Botschaft vermittelten der Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland, Christian von der Becke, und der Aufsichtsratsvorsitzende, Landrat Dieter Harrsen, gestern in einer rund fünfstündigen Sitzung des Kreistages in Husum. Dort berichteten beide ausführlich über Weichenstellungen hinsichtlich der künftigen Krankenhaus-Struktur und den Stand der Umsetzung des Bürgerentscheids vom Mai diesen Jahres zur Weiterentwicklung der Klinikum Nordfriesland gGmbH. Demnach soll die geplante Modernisierung des OP-Bereichs in Niebüll – neben anderen Maßnahmen die Haupt-Investition – bereits im nächsten Jahr realisiert werden. Umfangreiche Bauarbeiten im Bereich der Klinik Husum laufen voraussichtlich erst im zweiten Quartal 2019 an und sollen Anfang 2021 abgeschlossen sein.

Bei dem kreisweiten Bürgerentscheid hatten sich seinerzeit rund 73.000 Nordfriesen dafür ausgesprochen, die beiden Kliniken auf dem Festland zukunftsfähig zu machen, den Standort Wyk zu erhalten und in Tönning ein Medizinisches Versorgungszentrum zu betreiben. Um die Kliniken Husum und Niebüll zu sanieren, sind betriebsnotwendige und zukunftsorientierte Investitionen in Höhe von insgesamt 48,5 Millionen Euro angepeilt. Dazu sollen Landeszuschüsse in Höhe von 30 Millionen Euro fließen – eine Größenordnung, die noch die alte Landesregierung in Aussicht gestellt hatte und zu der auch die neue Regierung in Kiel steht.

Dass bis heute keine präzisen Zahlen bekannt sind, liegt an der Tatsache, dass das Klinikum Nordfriesland Mittel aus dem Strukturfonds beantragt hat und noch nicht klar ist, wie viel Geld aus diesem Finanztopf fließt. Christian von der Becke: „Wir erwarten jeden Tag den Fördermittelbescheid.“ Von diesem hängt es letztlich ab, mit welcher Summe das Land dann selbst finanziell dabei ist.

Ähnlich verhält es sich mit dem Maßnahmen-Bündel für Husum. Endgültige Entscheidungen sind demnach erst nach der auf Januar verschobenen Beteiligungsrunde mit dem Land und den Kassen zu erwarten. Erst dann laufen auch die Planungen für die konkrete Umsetzung an. „Sonst müssten wir mit einer sechsstelligen Summe in Vorleistung gehen“, erläuterte Christian von der Becke.

Während die Erweiterung der Geriatrie in Niebüll bereits abgeschlossen ist, gibt es für den Standort nun auch die begründete Hoffnung auf zusätzliche finanzielle Hilfen für das Haus. Weil ein Krankenhaus-Standort als Bezugsgröße zählt und nicht das Klinikum als Ganzes, kann für Niebüll – ebenso wie bisher schon für die Klinik in Wyk auf Föhr – nun mit guten Aussichten auf Erfolg auch dort ein Sicherstellungszuschlag für das laufende Geschäftsjahr beantragt werden. Dieser wird die wirtschaftliche Situation der Klinik zusätzlich stabilisieren.

Mit Blick auf Niebüll führte Landrat Harrsen aus, dass es nach wie vor Ziel sei, die dortige Geburtshilfestation wiederzueröffnen. „Das ist nicht einfach“, sagte er aber mit Blick auf den akuten Fachkräftemangel. Denn selbst in Husum sei man inzwischen nicht mehr in der Lage, alle Stellen zeitgleich wiederzubesetzen. Für den Betrieb einer Belegabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe seien mindestens drei Fachärzte, vier Hebammen und sechs Kinder-Krankenschwestern erforderlich, ehe für Niebüll beim Sozialministerium ein Antrag auf Wiederaufnahme in den Krankenhausplan gestellt werden könne.

Derweil fördert der Kreis Nordfriesland zumindest regionale Konzepte, wie eine Hebammenpraxis in Bredstedt, den Hebammen-Ruf Sylt und auf einstimmigen Kreistags-Beschluss von gestern auch einen gynäkologisch-geburtshilflichen Bereitschaftsdienst auf der Insel Föhr. Dieser soll von 2018 an bis Ende 2022 mit jährlich maximal 55.000 Euro gefördert werden.

Diffiziler stellt sich die Situation in Tönning dar, wo die ehemalige Kreis-Klinik geschlossen und ein ausbaufähiges Medizinisches Versorgungszentrum etabliert worden ist. Für das Klinik-Gebäude sind von der Becke zufolge Nachnutzungen angedacht für die unter Umständen auch ein Teil- oder Komplettabriss des Gebäudes nötig werden. Gespräche laufen derzeit über Angebote zur Palliativ- und Hospizversorgung sowie die Konzentration weiterer Gesundheits-Dienstleistungen.

Optimierungsbedarf – das zeigten die kritischen Statements mehrerer Kreistagsabgeordneter – wird auch in punkto Notfallversorgung auf der Halbinsel Eiderstedt gesehen. In diesem Punkt sei man in sehr guten Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, sagte Dieter Harrsen in diesem Zusammenhang. In St. Peter-Ording ist bereits seit Oktober eine Interims-Rettungswache mit einem Rettungswagen eingerichtet worden. Für die Zukunft wird angepeilt, dort dauerhaft eine ganzjährig besetzte Rettungswache vorzuhalten, wobei die Wachen in Garding und Tönning sowie der Notarztstandort Tönning erhalten bleiben.