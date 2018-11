Fördergelder für Tönning : Warten auf die Entscheidung

Ob in Tönning sanierungsbedürftige Projekte gefördert werden, ist noch unklar. In Sachen Baugebiet geht es hingegen voran.

von Udo Rahn

23. November 2018, 17:14 Uhr

In Sachen Fördermittel aus dem neuen Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ muss sich die Stadt Tönning gedulden. Zwar hatte sie Projektvorschlag und -skizze im August fristgerecht eingereicht, doch es hatten sich mehrere der mehr als 1000 Antragsteller wegen der Kurzfristigkeit beschwert. Immerhin sind bis zu 90 Prozent der Investitionskosten drin. Die Jury sollte eigentlich am 17. Oktober tagen. Auf Nachfrage, erklärte Bürgermeisterin Dorothe Klömmer in der Sitzung des Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Kleingartenausschusses, habe sie erfahren, dass das zuständige Ministerium noch nicht wisse, wie mit den Beschwerden umzugehen sei. Abgesehen davon seien die Anträge überzeichnet. Möglicherweise werde das Förderprogramm neu aufgelegt und geöffnet. Sie rechne vor Frühjahr nicht mit einer Entscheidung.

Dennoch wurde im Freibad schon gearbeitet. So berichtete Bauamtsleiter Kornelius Ruddeck, dass die dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen im Bad ungeachtet des Förderantrages in Auftrag gegeben worden sind. Die Entkernung der Duschen sei erfolgt. Die Böden seien entfernt worden. Der Estrich werde in Kürze folgen. Danach seien die Umkleideräume dran.

Es gab aber auch gute Nachrichten. „Dank des Wetters sind die Arbeiten in den Baugebieten Nr. 19 im dritten Abschnitt Ziegelhof an der B 202 sowie südlich davon im Baugebiet 26 gut vorangegangen“, so der Bauamtsleiter. 52 Grundstücke werden am Ziegelhof bis Ende 2019 erschlossen. Auf der Südseite der B 202 (Gewerbegebiet West) können bereits Anfang 2019 die ersten Bauwilligen durchstarten.

Büroleiter Matthias Hasse informierte zum Thema Klimabündnis Nordfriesland, das ein Zusammenschluss aus Unternehmen, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen ist und sich aktiv für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzt. Die Stadt Tönning ist Mitglied. Im ersten Netzwerktreffen wurden vor allem die Gebiete Produktbeschaffung und energetische Maßnahmen beleuchtet. Der Kreis Nordfriesland habe sich zum Ziel gesetzt, klimafreundlichster Kreis zu werden.

Schließlich empfahlen die Mitglieder dem Finanzausschuss einen Gesamtbetrag von vorläufig 17,4 Millionen Euro für bauliche Maßnahmen in den Haushalt 2019 aufzunehmen. Die wichtigsten Positionen: 92.000 Euro für Sanierungsarbeiten Grundschule am Ostertor, 390.000 Euro Grundschule Neubau Sporthalle, 91.500 Euro für Sanierungsarbeiten Gemeinschaftsschule (ETS), 11.000 Euro Sozialstation AWO für Unterhaltung, 200.000 Euro Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätzen, 51.000 Euro Unterhaltung Wirtschaftswege, 82.000 Euro Unterhaltung Straßenbeleuchtung, 70.000 Euro Planung Feuerwehrgerätehaus Neubau Kating, 3,6 Millionen Euro ETS-Erweiterungsbau, 9,3 Millionen ETS Friedrichstadt energetische Sanierung, Erweiterungsbau, Demontage Sporthalle, 100.000 Euro Skater- oder Minigolf-Anlage.