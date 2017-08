St. Peter-ording : Warten auf den Kreisverkehr

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Ein Thema von direkter Relevanz für St. Peteraner Bürger wurde in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses diskutiert. Es ging um die Querung der Wittendüner Allee für Fußgänger. Diplom-Ingenieur Jörg Gutzke aus Marschacht bei Geesthacht stellte für das Projekt mögliche Lösungen vor.

Schon seit einiger Zeit befasst sich der Ausschuss mit dem Problem, wie Fußgänger und Radfahrer die Wittendüner Allee zwischen Westküstenpark und Kreisverkehr an der Böhler Landstraße sicher queren können. Denn das müssen vor allen Dingen die Jungen und Mädchen aus dem Neubaugebiet an der Wittendüner Allee, die zur Schule wollen. An der Nordseite der Straße gibt es nämlich auf einer Länge von 300 Metern vor dem Kreisverkehr in der Böhler Landstraße keinen Fußweg. Die Schüler müssen auf die andere Straßenseite wechseln. Laut einer Verkehrszählung sind es allerdings zu wenig Fußgänger, um eine Ampel einzurichten.

Die Idee, in Höhe Wohldweg einen Kreisel einzurichten mit entsprechenden Querungshilfen, wird vom Gremium favorisiert. Allerdings wird vom Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) derzeit noch geprüft, ob er sich an dieser Stelle überhaupt realisieren lässt, wie Carsten Eritt, Leiter des zuständigen Fachbereiches für Bauen und Entwicklung beim Amt Eiderstedt, erklärte. Seitens der Anwohner kam dann der Vorschlag, übergangsweise eine Querungshilfe einzurichten. Doch auch das ist mit einigem Aufwand verbunden, wie Jörg Gutzke deutlich machte. Einfach eine Verkehrsinsel aufzudübeln, sei nicht möglich, da auch dafür eine bestimmte Fahrbahnbreite geschaffen werden müsse. Eine fest installierte Mittelinsel mit angepasster Straßenführung würde mit rund 140.000 Euro zu Buche schlagen. Der Gehweg entlang der Nordseite der Wittendüner Allee bis zum Kreisverkehr in der Böhler Landstraße käme mit Grünstreifen zwischen Bürgersteig und Fahrbahn auf 270.000 Euro, ohne Grünstreifen auf 300 .000 Euro. Diese Mehrkosten beruhen auf einer zusätzlichen Straßenentwässerung. Doch mahnte Gutzke, die drei Varianten müssten noch endgültig mit dem LBV abgestimmt werden. Außerdem seien die Baukosten angesichts der Marktentwicklung derzeit schwer zu schätzen.

„Jede Variante hat ihre Tücke“, fasste der Bauausschuss-Vorsitzende Bodo Laubenstein (CDU) zusammen. „Da haben wir noch keine zufriedenstellende Antwort.“ Er schlug vor, das Vorhaben noch einmal in den Fraktionen zu beraten und sich vor der nächsten Bauausschuss-Sitzung die Situation vor Ort anzuschauen. Hans Halket Kraus (SPD) plädierte noch einmal nachdrücklich für einen Kreisverkehr. „Das macht aber nur Sinn, wenn er genehmigungsfähig ist“, sagte Bürgermeister Rainer Balsmeier. „Man kann nicht einfach einen Kreisel auf eine Landesstraße bauen.“

von Ilse Buchwald

erstellt am 16.Aug.2017 | 14:00 Uhr