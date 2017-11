Fahrstuhl für Packhaus Tönning : Warten auf den Fahrstuhl fürs Packhaus in Tönning

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

Nicht gerade mit Applaus bedacht wurde die Nachricht im Tönninger Bauausschuss, dass der Fahrstuhl im Packhaus erst Anfang des kommenden Jahres eingebaut werden kann. Eigentlich, so Bauamtsleiter Kornelius Ruddeck, sei geplant gewesen, ihn noch vor Beginn der Adventszeit einzubauen, doch es hätten sich Lieferschwierigkeiten beim Hersteller ergeben. In Absprache mit den Akteuren des Fördervereins sei der nun für Anfang Dezember avisierte Termin gecancelt worden. „Eine Baustelle inmitten der Veranstaltung hätte wenig Sinn gemacht“, so der Leiter des Bauamtes.

Ausschussmitglied Mery Ebsen (AWT) war enttäuscht: „Sehr schade, ich hätte mich gefreut, wenn nun endlich mal die auf Rollstühle und Rollis angewiesenen Besucher barrierefrei hätten in das erste Stockwerk gelangen können.“ Sie erwarte, dass das Vorhaben auch tatsächlich im Januar umgesetzt werde, denn schon lange genug sei darauf gewartet worden.

Eine Prüfung habe ergeben, dass die Brücke Am Ziegelhof, die künftig als Einfahrt in das Baugebiet Nr. 19 an der Gardinger Chaussee genutzt werden soll, erneuert werden muss. Das berichtete Bauamtsleiter Ruddeck anschließend. Die Maßnahme plane er für 2019, also nach Erschließung des dritten Bauabschnittes, ein. Eine Kostenschätzung sei noch nicht gemacht worden. Die erforderliche Schallschutzwand sei bereits in Arbeit. Dafür müssen 600.000 Euro im Haushalt 2018 eingeplant werden.

Der im Gewerbegebiet West für Mitte September geplante Baubeginn musste wegen der Starkregenfälle verschoben werden. Derzeit sei das Gelände immer noch zu nass. Das beauftragte Unternehmen werde aber starten, sobald es wettertechnisch möglich wird.

Eine gute Nachricht hatte Bürgermeisterin Dorothe Klömmer im Gepäck. „Die beantragte Maßnahme ist im Städtebauförderungsprogramm aufgenommen worden. Das habe ich schriftlich. Der Förderbescheid vom Ministerium wird kommen“, sagte sie. 120.000 Euro an voraussichtlichen Kosten für vorbereitende Untersuchungen seien angemeldet worden. Die Stadt habe davon einen Eigenanteil von 40.000 Euro zu übernehmen.

Grünes Licht gab das Gremium für die 1. Änderung des B-Plans Nr. 18 für das Gebiet südöstlich des Eiderdeiches zwischen der B 5 und dem Hafen (Sondergebiet Multimar Wattforum). Wie bereits berichtet steht die Entscheidung im Zusammenhang mit dem Bau einer Otter-Anlage mit Info- und Technikgebäude sowie Freigehegen inklusive Gewässern und Beobachtungspunkten auf dem Gelände der Einrichtung.

Die Änderung bezieht sich auf die Wasserzufuhr der Becken, die nun direkt aus der Eider erfolgen soll. Hierfür muss eine Pumpe möglichst nahe dem Gewässer installiert werden. Damit waren die Untere Naturschutzbehörde (UND) des Kreises Nordfriesland und der Naturschutzbund (NABU) einverstanden.

Weiter empfahlen die Mitglieder der Stadtvertretung, einen Gesamtbetrag von vorläufig 20,4 Millionen Euro für bauliche Maßnahmen in den Haushalt 2018 aufzunehmen (siehe Kasten).

Die wichtigsten Positionen



Feuerwehrgerätehaus Tönning: Umrüstung auf LED-Lampen 29.000 Euro; Grundschule am Ostertor: Umrüstung auf LED, Mauerwerkssanierung, Fenstererneuerung, Wärmedämmung, Heizung, insgesamt 210.500 Euro; Gemeinschaftsschule Tönning: Unterhaltung 91.500 Euro sowie Außenstelle Friedrichstadt 72.000 Euro; Städtischer Kindergarten: Außengruppe und Unterhaltung 40.500 Euro; Jugendzentrum: Unterhaltung 4.000 Euro; Kinderspielplätze: Unterhaltung/Reparatur 9.500 Euro; Sportzentrum Rieper Weg: Unterhaltung 40.900 Euro, Sportplatz: Friedrichstädter Chaussee 15.000 Euro; Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze: 170.000 Euro; Wirtschaftswege: 47.000 Euro; Straßenreinigung/Winterdienst: 8.000 Euro; Unterhaltung Park- und Gartenanlagen plus Stadtwald: 35.500 Euro; Dorfzentrum Kating: 8.500 Euro; Investitionen für Baumaßnahmen: Grundschule: Erweiterung Sporthalle 3,5 Millionen Euro; ETS Tönning: Erweiterung und Umbau acht Millionen Euro; ETS Friedrichstadt: energetische Sanierung eine Million Euro; Sporthallendemontage Friedrichstadt: 2,5 Millionen Euro; Kindergarten: Um- und Erweiterungsbau Bewegungsraum 400.000 Euro; Tartanbahn Sportplatz: 95.000 Euro, Schallwand (B-Gebiet Nummer 19) 600.000 Euro sowie Tiefbaumaßnahmen 1,3 Millionen Euro; Erschließung Gewerbegebiet (West Nr. 26) 500.000 Euro.