Warmduscher willkommen

Schon lange kooperieren der Jugendtreff Bordelum mit Leiterin, Christin Gut, das Schwimmbad-Team sowie die Mitglieder beider Fördervereine. Seit kurzem gibt es nun unter der Flagge beider Einrichtungen jeden Dienstag von 16.30 bis 18 Uhr einen Spielenachmittag im Freibad unter dem Motto Spiele für Viele.

„Das wird bereits gut angenommen“, freuen sich die Vereins-Chefs, Nils Lagerpusch (Förderverein Jugendtreff) sowie Gönke Petersen (Förderverein Schwimmbad). „Schwimmen ist neben dem Laufen und Fahrradfahren eine der elementaren Grundbewegungsformen. Daher finden wir den Spielenachmittag sehr wichtig. Die Kinder setzen sich spielerisch mit dem Element auseinander“, so Lagerpusch, der es als Sportlehrer wissen muss.

Genau im richtigen Moment kamen die Spenden über rund 1500 Euro. So konnten neue Spielgeräte angeschafft werden, darunter eine Rutsche für das Kinderbecken, ein sogenanntes Big-Booby-Boat – also Paddelboot, ein Krokodil, Stallion und zwei Wasserbasketbälle mit Netz und Schwimmern. Bei der Gelegenheit wurden die 30 Freiwilligen, die sich um die Badeaufsicht kümmern, mit einheitlichen T-Shirts ausgestattet. Die Gemeinde setzte noch einen drauf und ließ die bereits länger geplante Warmwasser-Dusche installieren.

„Wir werten in jedem Jahr unser Kleinod für mehr Lebensqualität im Dorf auf“, so Bürgermeister Peter Reinhold Petersen. Es zeige sich alljährlich neu, dass viele Menschen aus der ganzen Region das Bad nutzen, das wärmetechnisch dank Anschluss an das Nahwärmeversorgungsnetz mit 27 Grad konstanter Wassertemperatur durchaus mit anderen Bädern mithalten könne.

Gespendet haben: Windpark Bordelum II, die Spendengemeinschaft grüne Energien Bordelum sowie die Rechtsanwaltskanzlei Jannsen, Feddersen, Stark & Dr. Otzen aus Bredstedt







von Stephan Bülck

erstellt am 11.Aug.2017 | 12:01 Uhr