von Stephan Bülck

30. Mai 2018, 16:28 Uhr

Morgen findet in Joldelund der Wandertag zugunsten des Unicef-Kinderhilfswerkes statt. Gestartet werden kann von 15 bis 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus (Am Ehrenhain 1). Es werden Wanderstrecken von fünf und zehn Kilometern angeboten. Jeder kann mitmachen, die Teilnahme wird gewertet für den Erwerb des internationalen Volkssportabzeichens.