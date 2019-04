Breklum : Wander- und Radfahrertage am Wochenende

Am Wochenende starten in Breklum die 11. IVV-Wander-und Radfahrtage. Anmeldeschluss für Gruppen ist am Mittwoch (10.).

von hn

08. April 2019, 17:02 Uhr

Breklum | Die Freiwillige Feuerwehr Breklum lädt zu den 11. IVV-Wander- und Radfahrtagen ein. Start ist am örtlichen Feuerwehrgerätehaus (Am Osterbach 1).

Mehrere Strecken im Angebot

Angeboten werden Wanderstrecken mit fünf, zehn und 15 Kilometern sowie eine Radfahrstrecke, die sich über 25 Kilometer erstreckt. Die Startzeiten: Sonnabend (13.): Wandern (fünf und zehn Kilometer) sowie Radfahren: 9 bis 13 Uhr; Wandern 15 Kilometer: 9 bis 12 Uhr. Am Sonntag (14.) liegen die Startzeiten für alle Strecken zwischen 8 und 12 Uhr.

Anmeldungen

Gruppenanmeldungen sind bis Mittwoch (10.) schriftlich bei Sabine Carstensen (Info: Telefon 04671/ 5346) möglich. Für Kinder gibt es ein Glücksraddrehen.