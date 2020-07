WArntafeln aufgestellt : Waldbrandgefahr in St. Peter-Ording sehr groß

Mit großformatigen und kleineren Hinweisschildern mahnen Tourismus-Zentrale und Deich- und Hauptsielverband zur Vorsicht.

22. Juli 2020, 13:39 Uhr

St. Peter-Ording | Die beiden großen Schilder fallen auf: Mit dem Schriftzug „Verhindert Waldbrände“ oben und „Rauchen im Wald verboten!“ unten – ergänzt durch entsprechende Verbotssymbole sowie drei große Tannen mit ebenso großen Flammen – sollen sie auf die große Waldbrandgefahr in St. Peter-Ording aufmerksam machen.

Die eine Tafel steht im Grenzbereich der beiden Ortsteile St. Peter-Bad und Ording vor dem Dünenwald nahe der Verkehrsinsel der Straßen „Im Bad“, „Eiderstedter Straße“ und „Dreilanden“, die andere in Böhl, ebenfalls am Waldrand an der Stelle, hinter der in der Böhler Landstraße das Gebiet mit den drei Campingplätzen beginnt.

Tourismus-Zentrale sowie Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt – dieser ist zuständig für die Dünenwaldbereiche – haben mit dieser Initiative von Bauhofleiter Oke Hansen und Revierförster Patras Scheffler wieder einmal im Interesse der Allgemeinheit zusammengewirkt.

Auch wenn es jetzt durch den Regen der vergangenen Tage weniger dringlich erscheint: Die Waldbrandgefahr lauert immer. Und jedes Feuer fängt klein an. Schon die Kippe einer Zigarette kann eine Katastrophe auslösen. Meistens ist es nur Unachtsamkeit, aber dieser müsse entgegengewirkt werden – darin waren sich Patras Scheffler vom DHSV und Heiko Richter vom Bauhof der TZ einig. „Hoffentlich helfen die Schilder nun auch. An allen Hauptzugangswegen haben wir zusätzlich noch kleinere angebracht. Das waren so 50 Stück. Die größte Gefahr ist nicht der Klimawandel, sondern die Gedankenlosigkeit mancher Menschen.“

Die Waldbrände der vergangenen Jahre aber auch aktuelle Vorkommnisse zwingen zum Handeln. Zwei Waldbrände schreckten dieses Jahr bereits die Bevölkerung auf: ein Vegetationsbrand an der Eiderstedter Straße beim Bahnhof St. Peter-Ording am 17. Mai und einer 300 Meter tief im Wald zwischen Fasanenweg, Gorch-Fock-Weg und Reha-Klinik Goldener Schlüssel am 1. Juni.

Daraufhin wurden am 3. Juni die ersten Schilder sichtbar aufgestellt, um auf die Waldbrandgefahr hinzuweisen. Ein Eichhörnchen macht auf ihnen mit seiner buschigen Rute deutlich: „Rauchen verboten! Verhindert Waldbrände!“ Dazu gab es von der Freiwilligen Feuerwehr SPO diese Waldbrandinfo: „Achtung! Aktuelle Brandgefahr in unseren Wäldern, Heiden und Dünen! – Wir und Revierförster Patras Scheffler weisen darauf hin, dass aufgrund der langen Trockenheit in St. Peter-Ording derzeit Waldbrandwarnstufe 5 besteht – das bedeutet höchste Alarmstufe für Waldbrände“, heißt es darin.

Drei Mülleimer-Brände in jeweils Waldrandnähe hatten die Gefahrenlage zusätzlich verdeutlicht. Der Aufmerksamkeit von Spaziergängern war es zu verdanken, dass die Feuerwehr bisher immer rechtzeitig eingreifen konnte. Erst am Wochenende hatte es im Dünenwald im Ortsteil Dorf gebrannt. Als Ursache wird Fahrlässigkeit vermutet.

Wem es nicht bewusst sein sollte: Vom Strandweg in Ording erstreckt sich über den ganzen Ort bis zum Alten Badweg und weiter zwischen katholischer Kirche St. Ulrich in der Badallee bis hin zur Strandüberfahrt in Böhl ein sehr dichter Dünenwald. Er ist Teil des 153 Hektar großen, aus drei Teilflächen bestehenden FFH (Fauna-Flora-Habitat) -Gebietes „Dünen St. Peter“ und wurde von der EU für das europaweite Schutzgebietsnetz Natura 2000 ausgewählt.

Ein Besucherinformationssystem macht von Maleens Knoll im Bad bis hin nach Böhl mit den Gegebenheiten und der Bedeutung dieses einzigartigen Lebensraumes mit seinen Heideflächen und Sanddünen vertraut. Die Dünengürtel ersetzen zum Teil den Deich – zwischen Dünen-Therme und Köhlbrand – und haben zusätzlich eine Schutzfunktion für den Ort, besonders hinter dem niedrigeren Regionaldeich von der Buhne bis Südstrand im Dorf.