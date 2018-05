Kommunalwahl : Wahlbeteiligung steigt wieder an

Die Wählergemeinschaft Bredstedt büßt leicht an Stimmen ein – bleibt aber stärkste Kraft. Gewinne für CDU, Verluste bei der SPD.

von Stephan Bülck

06. Mai 2018, 23:12 Uhr

Eines stellten die Wahlleiter der neuerdings fünf Bredstedter Wahlkreise kurz vor 12 Uhr unisono fest: „Es waren bisher sehr wenige Jungwähler da. Aber vielleicht kommen sie ja noch am Nachmittag.“ „Der frühe Vogel fängt eben den Wurm“, sagte hingegen Bredstedts Bürgermeister Knut Jessen schmunzelnd. Er gehörte zu den wenigen, die schon kurz nach Öffnung des Wahllokals nach 8 Uhr in der Bredstedter Grundschule seine Stimmzettel abgab. „Ich bin gespannt, wie die Karten gemischt werden. Wir werden heute Abend schlauer sein“, so Jessen, der seinen Hut nicht mehr in den Ring geworfen hat.

Mit 43,8 Prozent war die Wahlbeteiligung in Bredstedt gegenüber 2013 (42 Prozent) leicht angestiegen. Die meisten Stimmen, nämlich 1.092, entfielen auf die Wählergemeinschaft Bredstedt. Mit 33,3 Prozent büßte sie allerdings gegenüber 2013 (34,4 Prozent) leicht ein. Zweitstärkste Kraft wurde die CDU mit 29,5 Prozent. Gegenüber 2013 (28,2 Prozent) konnte sie zulegen. Starke Verluste musste hingegen die SPD hinnehmen. Auf sie entfielen 18,5 Prozent (2013: 22,8 Prozent). Dem SSW gelang es, sein Ergebnis auf 16,5 Prozent (2013: 14,6 Prozent) zu verbessern. Auf den Einzelbewerber entfielen 2,2 Prozent (72 Stimmen). Die Sitzverteilung: Wählergemeinschaft 7, CDU 6, SPD 4 und SSW 3.

Im benachbarten Langenhorn gingen mit 52,8 Prozent (2013: 51,3 Prozent) mehr zur Wahl. Stärkste Kraft wurde die Aktuelle Wählergemeinschaft (AWG) Langenhorn mit 38,9 Prozent. Allerdings verlor sie gegenüber 2013 (49,4 Prozent) erheblich an Stimmen – genau 453. Deutlich hinzugewinnen konnte die CDU. Sie erhielt 34,1 Prozent (2013 waren es 29,9 Prozent). Noch deutlicher waren die Zugewinne bei der SPD. Sie erhielt 27,0 Prozent (2013: 20,7 Prozent).

Eine handfeste Überraschung gab es auf Nordstrand. Erstmals gingen hier die Grünen ins Rennen und holten auf Anhieb nach Auszählung eines von zwei Wahlbezirken (gegen 23 Uhr) 19,4 Prozent der Stimmen. Auf die SPD entfielen 38,2 Prozent, die CDU erreichte 21,9 Prozent, die WGN 20,5 Prozent. Der zweite Wahlbezirk war bei Redaktionsschluss noch nicht ausgezählt.

Pünktlich um 18 Uhr öffnet auch Axel Nicolai, Wahlleiter in Sönnebüll, der zweitkleinsten Gemeinde des Amtes Mittleres NF, in der Gaststätte Friedensburg die Wahlurne und schüttet die gefalteten Wahlzettel auf dem großen Tisch aus. Von 221 Wahlberechtigten haben 125 ihre Stimme abgegeben. „Eine gute Zahl“, sagt der Wahlleiter der 301-Seelen-Gemeinde. Dann ging es an das Auszählen durch die neun Wahlhelfer. Am Ende lautete das Ergebnis: 100 Prozent und 9 Sitze für die AWGS. Die Wahlbeteilung war mit 57,0 Prozent (2013: 57,1 Prozent) unwesentlich geringer.