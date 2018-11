Stimmen Sie mit ab : Wahl zu den Menschen des Jahres 2018

Online-Voting: Wer soll die Auszeichnung Mensch des Jahres der Husumer Nachrichten gewinnen?

Sie sind still und leise für andere da: Unsere vier diesjährigen Kandidaten für die Auszeichnung zum Menschen des Jahres. Um den Fokus auf Ehrenamtler zu richten, die sich ohne viel Aufhebens für andere einsetzen, veranstaltet der Schleswig–Holsteinische Zeitungsverlag diese Aktion auch in diesem Jahr. Nun können die Leserinnen und Leser der Husumer Nachrichten wählen, wer für sie diese Auszeichnung besonders verdient hat. Nominiert sind Bürgerinnen und Bürger, die durch besonderes ehrenamtliches Wirken oder selbstlosen Einsatz für Mitmenschen aufgefallen sind. Im Jahr 2018 sind dies eine Gruppe ehrenamtlicher Dolmetscher aus Husum, Hans-Georg Hostrup aus Tating, Monika Möhrke aus Viöl und Hans Christian Albertsen aus Breklum. Im Laufe dieser Woche stellen wir unsere Kandidaten ausführlich in Porträts vor. Sie haben bis Freitag, 23. November, Zeit, Ihren Favoriten zu wählen.